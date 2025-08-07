Marceddì, sul ponte in sicurezza 

Entro un anno il ponte di Marceddì avrà un’immagine completamente nuova. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale che ha già consegnato il cantiere all’impresa di Salvatore Meloni di Sedilo, vincitrice della gara. I lavori partiranno dopo l’estate per evitare problemi al traffico sempre molto intenso sull'infrastruttura che collega l’Oristanese alla Costa Verde, particolarmente in questo periodo con i numerosi turisti e vacanzieri. «Le risorse a disposizione - ha fatto sapere il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu – sono pari a 5 milioni di euro, rappresentano il secondo lotto di un altro intervento da un milione e 200mila euro che è già stato realizzato per mettere in sicurezza una parte dei 300 piloni che sostengono il ponte».

Il progetto

Le opere permetteranno di riqualificare completamente il ponte, garantiranno maggiore sicurezza con un nuovo impianto di illuminazione e guard rail di ultima generazione. La carreggiata sarà anche leggermente allargato e il traffico, ancora a senso unico di marcia, verrà agevolato da un semaforo ad alta tecnologia che studierà i flussi evitando lunghe e inutili attese. «Siamo ovviamente molto soddisfatti di poter concludere un’opera strategica e fondamentale non solo per Terralba e il nostro territorio ma per buona parte della Sardegna» ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici.

Sotto il ponte

Così come particolare attenzione verrà posta ai lavori sotto il ponte che permetteranno un ulteriore miglioramento nell’attività dei pescatori del Consorzio che potranno avere più benefici e un reddito maggiore dalla loro attività. Gli amministratori avevano già deciso di effettuare alcuni lavori per consentire che le acque defluissero in maniera più efficace risolvendo grossi problemi agli operatori. Interventi realizzati da personale super specializzato nel settore con strumentazioni particolarmente idonee. Le forature subacquee con aperture delle finestre lavorieri permettono di incrementare lo scambio idraulico fra lo stagno e il mare, favorendo il ripopolamento ittico nelle sue biodiversità. La conferma dell’importanza degli interventi arriva anche dal presidente del Consorzio Antonio Loi. «Opere attese da almeno 20 anni perché consentono finalmente di fornire ossigeno alla terza peschiera e allo stagno di San Giovanni. Queste finestrelle- spiega il presidente Loi - consentono alle grosse fiumare di defluire meglio evitando la distruzione di decine di tonnellate di pescato, reti e motori. Questa nuova condizione permetterà inoltre la ricostituzione della posidonia che questa diga aveva praticamente neutralizzato da tempo».

