Marceddì sound fest, ecco i divieti 

In vista del “Marceddì sound fest”, in programma domani, l’Amministrazione comunale ha predisposto una serie di misure per garantire sicurezza e regolarità durante la manifestazione, che richiamerà centinaia di spettatori.

Con l’ordinanza del comando della Polizia municipale è stata infatti stabilita la chiusura al traffico di alcune arterie principali. Dalle 20 fino alle 2 del giorno successivo sarà interdetto il passaggio sul ponte della Terza peschiera, mentre resteranno bloccate le vie della Pineta e Sardus Pater, con transenne all’incrocio con via Othoca e limitazioni fino a via Osea, dove i divieti scatteranno già dalle 15.

L’ordinanza prevede deroghe per organizzatori, gruppi artistici, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, oltre che per gli autobar destinati alla creazione dell’area food & beverage sul lungomare. A supporto della viabilità sono stati istituiti 25 stalli riservati ai veicoli dei portati di handicap: cinque in piazza Museo del mare, dieci nell’area retrostante la borgata e ulteriori dieci lungo via Sardus Pater, tra le vie Is Poiggerris e Osea. ( s. c. )

