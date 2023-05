Marceddì, rinasce la Terza peschiera 

Dopo qualche rallentamento burocratico, entrano nel vivo i lavori di sistemazione del ponte di Marceddì che collega il Terralbese con la Costa Verde. Iniziati il 9 gennaio, i primi interventi strutturali risalgono solo a un mese fa, con l’avvio dei lavori subacquei per il ripristino di 250 dei 600 piloni del ponte. Con una novità, più volte sollecitata dal Consorzio dei pescatori di Marceddì guidato da Antonio Loi: «L’apertura di nuove finestrelle nel ponte per consentire un adeguato passaggio dell’acqua dal mare alla Terza peschiera, a rischio fermentazione».

Terza peschiera

Ora il presidente del Consorzio auspica di riportare l’habitat della Terza peschiera ai massimi livelli. «Se i lavori proseguiranno senza interruzioni, entro un anno noteremo miglioramenti significativi. Rinascerà la posidonia, cibo per molti pesci, e si insedieranno nuovamente le cozze», anticipa Loi. Grandi assenti per la prima volta nella storia del Consorzio, soltanto lo scorso anno le cozze hanno fatto fruttare ai pescatori 200mila euro di fatturato. «Ho proposto, negli incontri con gli amministratori comunali e la ditta esecutrice dei lavori, di anticipare la realizzazione delle finestrelle, che erano in programma a settembre. L’ho fatto per non causare ulteriori perdite di pescato», sottolinea il presidente Loi.

Viabilità

Ancora da attendere l’installazione del semaforo per il transito dei veicoli a senso unico alternato. A oggi, il passaggio sul ponte è regolato dal Consorzio, di concerto con l’impresa esecutrice dei lavori e l’ufficio tecnico. «L’accesso è vietato da lunedì al sabato dalle 7.30 alle 17.30, quando la ditta è impegnata con i lavori. Abbiamo stabilito che i pescatori e i turisti possono transitare sul ponte dal lunedì al sabato dalle 18 alle 7, e la domenica», spiega Antonio Loi. «Stiamo valutando se sarà possibile completare i lavori in superficie prima dell’estate e se il transito dei veicoli sarà compatibile con l’esecuzione dei lavori subacquei, per poter aprire il ponte senza limiti d’orario», anticipa il sindaco di Terralba, Sandro Pili.