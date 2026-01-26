«Marceddì presto sarà del Comune» 

Per ora è un annuncio, ma sembra essere avviata a conclusione l’annosa questione del passaggio di proprietà dalla Regione al Comune di Terralba della borgata di Marceddì. La vicenda si trascina dal 2016, da quando cioè lo Stato ha trasferito alla Regione il compendio immobiliare e che ora dopo un lungo iter pare abbia trovato la conclusione.

L’annuncio

La conferma arriva dall'assessore regionale degli Enti locali, Francesco Spanedda, che evidenzia come «solo ora abbiamo trovato un quadro giuridico definitivo, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 2024. La Regione ha scelto di affrontare questa complessità senza scorciatoie, tenendo insieme il rispetto delle regole, la funzione sociale della proprietà pubblica e le legittime aspettative di una comunità che attende risposte da tempo. Abbiamo costruito le condizioni giuridiche e patrimoniali senza le quali il trasferimento non sarebbe possibile».

Il sindaco

Nei prossimi giorni la direzione generale degli Enti Locali avvierà un confronto con i tecnici del Comune, per definire tempi e contenuti degli atti necessari alla cessione. «In attesa di definire concretamente gli atti - afferma il sindaco, Sandro Pili - siamo soddisfatti e accogliamo con senso di responsabilità questo epilogo. Già dal maggio 2024 avevamo formalmente richiesto il trasferimento del compendio per un importo simbolico di un euro, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell’intera area. La borgata di Marceddì rappresenta per la comunità un bene identitario di elevatissima rilevanza».

I commenti

Un plauso per il risultato arriva dal consigliere regionale Alessandro Solinas (M5S): «Tengo in maniera particolare a esprimere soddisfazione per l'importantissimo passo compiuto. Fin dall’inizio della legislatura abbiamo posto la regolarizzazione della borgata di Marceddì ai primi posti della nostra agenda politica. Sono consapevole di quanto questo intervento rappresenti un elemento fondamentale di sviluppo per tutto il Terralbese». Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consigliere regionale Antonio Solinas (Pd): «Finalmente siamo riusciti a definire il passaggio di Marceddì e ora si potrà finalmente procedere alla vendita degli immobili a quanti da trent’anni li hanno in affitto e, soprattutto, si potrà procedere al risanamento e alla valorizzazione della borgata». Aspettiamo di vedere gli atti – osserva Emanuele Cera, consigliere regionale di FdI - oggi si tratta solo di un annuncio. Certo è che la decisione arriva in ritardo, dopo disposizioni normative adottate, interrogazioni, impegni politici assunti e le interlocuzioni intercorse».

