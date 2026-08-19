Marceddì, ponte chiuso a fine estate 

Il grande cantiere del ponte di Marceddì, infrastruttura strategica che collega il Terralbese alla Costa Verde, va avanti. Un’opera da 5 milioni di euro, oggi nel pieno del secondo lotto di interventi, destinata a cambiare in modo significativo la mobilità del territorio. Ma per completare la fase più delicata dei lavori sarà necessaria una nuova chiusura temporanea del ponte: non subito ma dopo l’estate, per non intralciare l’afflusso di residenti e turisti. La parte più complessa del cantiere riguarda la riqualificazione dei 300 piloni a mare, un intervento che richiede tempi lunghi e condizioni meteo favorevoli.

Lavori in acqua

«La ditta incaricata sta procedendo con gli interventi di riqualificazione dei piloni - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu – Sapevamo che questa fase avrebbe richiesto tempo, perché è fortemente soggetta alle condizioni climatiche. Lavorare in mare significa fare i conti con vento, correnti e mareggiate».

Secondo step

Nonostante il cantiere, il ponte è rimasto percorribile per tutta l’estate. Il traffico è regolato dal nuovo impianto semaforico, che ha consentito di gestire la viabilità senza disagi. «Il cantiere non ha intralciato il passaggio dei veicoli - sottolinea Grussu – Per questo abbiamo deciso di rinviare i lavori sulla carreggiata alla stagione autunnale e invernale, quando i flussi saranno più contenuti». La seconda fase dei lavori riguarderà infatti la campata del ponte, con interventi che richiederanno la chiusura totale dell’infrastruttura.

In programma ci sono il rifacimento dell’asfalto, la riqualificazione del guardrail, l’allargamento della carreggiata e il rinnovo della segnaletica orizzontale. Una serie di opere che renderanno il ponte più sicuro, moderno e funzionale, ma che non possono essere eseguite con il ponte aperto al traffico. La chiusura sarà comunicata preventivamente, così come quella prevista in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Bonaria, tradizionale appuntamento che ogni anno richiama centinaia di persone nella borgata.

L’assessore

«Il rinvio dei lavori alla stagione autunno-inverno garantirà di non bloccare il forte afflusso estivo di turisti e residenti – sottolinea Grussu - la priorità è infatti completare l’opera nel modo più efficace possibile, limitando al minimo i disagi per la comunità». Il ponte di Marceddì si avvia così verso una riqualificazione attesa da anni.

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