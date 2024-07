Marceddì, moria nello stagno 

Arriva un nuovo grido d’allarme dal Consorzio di Marceddì. I pescatori si sono trovati davanti a una morìa di pesci, vongole veraci e granchi blu. «Per il nostro Consorzio non c’è tregua - spiega il presidente Antonio Loi- dopo le grandi perdite economiche che si sono avute in seguito alle analisi della Asl nello stagno di Corru S’Ittiri, ora il compendio si trova davanti a decine di quintali di pescato che giace morto nello stagno di San Giovanni». E intanto martedì è in programma un nuovo incontro nell’assessorato regionale all’Agricoltura per parlare dei problemi legati alla convivenza tra pescatori e cormorani nell’Oristanese.

«Sbarramento totale»

«Da oltre vent'anni sollecitiamo per l’apertura di varchi nel muraglione del ponte che collega la borgata di Marceddì alla Costa Verde di Arbus per avere un miglioramento del riciclo delle acque» spiega Loi. «Oggi questo muraglione si è trasformato in uno sbarramento totale che sta eliminando completamente l'ossigeno dalla laguna, che per secoli ha sfamato migliaia di famiglie del Terralbese». E adesso orate, spigole, saraghi, cefali, anguille, gamberi e mazzancolla, vongole veraci e arselle rischiano di scomparire. «Non è colpa dei pescatori ma della noncuranza da trent'anni a questa parte di chi di dovere» denuncia il presidente che rappresenta numerosi pescatori e scava a fondo su una situazione che trascina nel buio 115 famiglie. «Per la trascuratezza e la scarsa capacità di gestione dei canali di rifornimento delle lagune, il pescato viene meno».

I danni

Di recente la Asl ha effettuato alcuni controlli nella laguna che fa capo al Consorzio di Marceddì: «L’11 luglio, la Asl ci ha comunicato l’esito delle analisi eseguite sul prelievo del 3 luglio» spiega Loi. Dopo 8 giorni, i pescatori hanno dovuto buttare tutto il pescato, per un valore minimo di 300mila euro. «Possibile che tutto ciò accada puntualmente quando i nostri prodotti sono a disposizione di supermercati e pescherie di tutta la regione? - domanda il presidente – Quando il lavoro programmato è in pieno svolgimento, ci ritroviamo nella solita disperazione e disagio».

