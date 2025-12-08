Marceddì merita un bis 

«Il bilancio è molto molto positivo». Luca Massa, presidente-factotum della Crazy Wheels Bike Academy, il referente sardo di Flanders Classic per l’allestimento della tappa italiana di Coppa del Mondo di ciclocross, è soddisfatto di come sono andate le cose a Marceddì. «Mi devo ancora riguardare le prove, ho visto soltanto qualcosa ma durante la gara c’è sempre tanto da fare», dice. «Il pubblico ha reagito bene, per i numeri che abbiano in Sardegna: sono soddisfatto, c’erano circa 2800 persone. ».

Dubbi spazzati

Alla vigilia il tracciato sembrava troppo semplice: «Invece è piaciuto, erano tutti entusiasti e anche chi pensava che senza il dislivello sarebbe stato un percorso facile si è dovuto ricredere. Qualche atleta lo ha giudicato “un vero percorso di ciclocross”. Sono cosa che gratificano, le immagini erano davvero spettacolari. Il percorso offriva diversità tecniche, c’era la sabbia, c’era il fango. Dal punto vista degli scenari c’era davvero di tutto». L’idea è che si possa rifare: «I commissari dell’Uci e Flanders Classic pensano che questa gara possa essere un surplus per la Coppa del Mondo: lo scenario è bellissimo, c’era entusiasmo. La possibilità di rifarla c’è, mi è sembrato che le persone dell’assessorato al Turismo fossero contentissime. Forse non si immaginavano qualcosa così». Però la decisione spetta ad altri: «I belgi hanno considerato che i numeri sono alti, non tutte le prove in Belgio li hanno. Credo che già stiano facendo una prima analisi, anche se ci siamo salutati in fretta, perché loro hanno subito un’altra gara. La presenza del presidente europeo Enrico Della Casa è importante».

La gara regionale

Ieri intanto un centinaio di corridori sardi hanno dato vita al “Ciclocross sulle strade dei campioni”: «Un bel numero e il percorso era nelle stesse condizioni di domenica», conclude Massa. «Era impegnativo ma tutti erano felicissimi di poter percorrere la stessa strada che il giorno prima hanno percorso i campioni. In più abbiamo reinserito dopo tanti anni il montepremi per gli atleti: pensavano fosse uno scherzo».

Ordini d’arrivo. 60’ : 1. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 2. Andrea Lovicu (M4, Bt Demurtas), 3. Manuel Cossu (Elmt, Masbike), 4. Alessandro Santoru (Ju, Dueppi), 5. Marco Serpi (M1, Arkitano), 6. Fabrizio Dessì (M2, Ossidiana), 7. Alessandro Fara (Ju, Hard Rock Rt), 8. Cristian Melis (M4, Donori Bt), 9. Ciro Commesso (M4, id.), 10. Mauro Deriu (Un, Uc Guspini).

30’ : 1. Giuseppe Mezzano (Al1, Sc Pattada), 2. Marco Piga (Al2, Fabio Aru Academy), 3. Ettore Cabboi (Al1, Donori Bt), 4. Emanuele Piras (Al2, FA Academy); 10. Federico Serra (Es2, Crazy Wheels).

RIPRODUZIONE RISERVATA