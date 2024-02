Marceddì, lo stagno sta soffocando 

A distanza di poche settimane dai festeggiamenti a Marceddì della giornata mondiale delle zone umide, il consorzio Pesca torna alla carica per denunciare gravi problemi ambientali causati dall'interramento e dalla quasi totale chiusura dello sbocco a mare del canale della 17, fondamentale per l'approvvigionamento dello stagno di “Corru s'Ittiri” e dell'impianto di allevamento ittico dell'azienda Nieddittas. Una situazione, segnalata più volte alla Regione e non solo che sta portando all'alterazione dello stagno e rischia, con l'aumento delle temperature, di arrecare gravi danni all'ambiente e al patrimonio ittico.

«Investite i soldi»

«La cosa più ingiustificabile è che le risorse per le pulizie dei canali adduttori negli stagni ci sono – sottolinea il presidente del consorzio, Antonio Loi - Il Consiglio regionale ha previsto interventi atti a promuovere la tutela, la salvaguardia e la produzione dei compendi ittici mettendo a disposizione 6 milioni di euro e di questi due erano riservati a noi ma non li abbiamo mai incassati».

Le perdite

Questo grave problema, unito ad altre criticità, sta mettendo a rischio l'intero settore ittico di Marceddì e il Consorzio stesso, con perdite che si potrebbe aggirare sui 300mila euro per i pescatori, soprattutto a causa della carenza di vongole veraci. Loi ha evidenziato «la mancanza di rispetto degli accordi e degli impegni presi dal servizio pesca della Regione e dall'Assessorato competente», sottolineando che le richieste del Consorzio sono rimaste inevase. «Temiamo una profonda crisi nel breve periodo: la fiorente laguna di Marceddì rischia di trasformarsi in una palude se non si interviene prontamente».

Paratie fuori norma

Le sorprese, spiega Loi, non sono finite: «Due giorni fa sono venuti gli agenti forestali a dirci che dopo l’entrata in vigore di una nuova legge della Comunità europea, dobbiamo modificare le paratie perché così non sono più a norma. Essendo la struttura della Regione chiediamo che ci venga data una mano per sostenere questi lavori». I pescatori, giunti al limite, minacciano di manifestare a Cagliari. «Il Consorzio chiede un intervento urgente per evitare una catastrofe ambientale e proteggere il patrimonio ittico della zona. Se la Regione non interverrà per affrontare la situazione saremo costretti, nostro malgrado, a urlare le nostre giuste preoccupazioni, a Cagliari davanti all'assessorato di via Pessagno».

