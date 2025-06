Marceddì, lo stagno finalmente respira 

Lungo il canale 17, che collega gli stagni di Corru mannu e Corru s’ittiri al mare, l’acqua comincia a passare grazie ai lavori in corso da parte del Consorzio di bonifica che puntano al ripristino dell’ossigenazione delle acque. Per i pescatori di Marceddì una svolta che attendevano da anni. Ancora però non è tempo di esultare: a Corru s’Ittiri, territorio di Arborea, non è possibile pescare le vongole veraci.

Il divieto

Il Servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche dell’Asl 5 ha vietato la raccolta dei molluschi, e quindi anche la vendita, a causa della presenza nelle acque di acido okadaico in misura eccedente i limiti. «Tutto questo era prevedibile in assenza dell’ossigeno - si sfoga il presidente del Consorzio pesca, Antonio Loi - Spero che le prossime analisi, anche alla luce dei lavori in corso, ci permettano di raccogliere nuovamente le vongole. La vendita di questi molluschi per noi è una delle entrate principali».

I lavori

Intanto procedono i lavori di bonifica autorizzati e finanziati dalla Regione. I mezzi meccanici in azione lungo il canale 17 non sono più tre, come le scorse settimane, ma quattro. L’ultimo messo a disposizione dal Consorzio, al quale la Regione ha affidato l'intervento, ha un braccio lungo 15 metri per arrivare anche nelle zone più impervie. «Ha una capacità di intervento maggiore rispetto agli altri scavatori - spiega il direttore del Consorzio, Carlo Corrias - è in grado di raggiungere le aree più lontane dalla scogliera». Grazie all’intervento dei mezzi meccanici i sedimenti sabbiosi che tappano il canale vengono spostati ai lati del corso d’acqua, sopra le rocce. «Per ora i sedimenti resteranno a ridosso del canale dove c'è la scogliera - precisa Corrias - Visto che si tratta di un intervento emergenziale. Poi sarà effettuato uno studio ingegneristico per capire se quel materiale può restare lì, come del resto prevede il progetto. Ora ci interessa ripristinare il deflusso dell'acqua e i risultati sono già evidenti».

I pescatori

I lavori a Marceddì dovrebbero terminare tra una settimana. «Non ci sembra vero - dice Antonio Loi - Dopo anni di proteste e battaglie finalmente la Regione ci ha ascoltati. Ora attendiamo di vedere il canale come era un tempo, pieno d'acqua, e di poter pescare senza problemi».

Tappa a Cabras

Una volta finiti gli interventi a Marceddì gli operai del Consorzio di bonifica si sposteranno a Cabras per liberare lo stagno dalla mercerella che in questi anni si è espansa sia all’interno dello stagno e sia nei canali di collegamento a mare, causando fenomeni di ostruzione che impediscono il normale ricambio idrico.

RIPRODUZIONE RISERVATA