Marceddì, lavori nel ponte e incroci pericolosi: vertice  

Giornata di sopralluoghi nel Terralbese per l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, che ha verificato lo stato dell’opera del ponte di Marceddì e le condizioni della viabilità del territorio, accompagnato dal consigliere regionale Emanuele Cera e dai sindaci di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras.

Dopo una visita a Marceddì, dove si sono appena avviati i lavori di ammodernamento della struttura, l’assessore ha fatto tappa a due luoghi simbolo dei tanti tragici incidenti che si susseguono per le strade del territorio: l’incrocio che collega la strada comunale 8 di Arborea e la provinciale 69 e l’incrocio del tratto della strada statale 126 che unisce Terralba a San Nicolò d’Arcidano, per i quali è previsto un finanziamento per la realizzazione di rotonde sostitutive.

Gli amministratori del territorio si sono poi ritrovati nel Municipio di Terralba per illustrare le criticità presenti nei singoli comuni, oggetto di un prossimo incontro in Regione tra sindaci, Provincia e Anas anticipato dallo stesso Saiu nel corso dell’incontro con i primi cittadini del Terralbese. La giornata è conclusa al teatro comunale di Terralba, con la partecipazione all’assemblea pubblica sulla rimodulazione dei vincoli idrogeologici nel Comune di Terralba. ( s. r. )

