Marceddì, la festa prosegue 

Fatica, preghiera e gioia lungo i 14 chilometri percorsi per portare il simulacro di Nostra Signora di Bonaria da Marceddì a Terralba. Un bagno di folla ieri per l’ultimo atto della grande festa per il centenario del simulacro. E dopo l’arrivo della Vergine in chiesa spettacolo in piazza Caduti sul lavoro. «Ma le iniziative – sottolineano gli organizzatori – per il Centenario proseguiranno anche in autunno a chiusura dell'anno giubilare, come un convegno sul turismo religioso». ( s. r.)

