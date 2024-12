Marceddì in debito d’ossigeno 

Poche e a peso d’oro. Guastare un piatto di spaghetti con le vongole non è più cosa semplice. E l’Oristanese non fa eccezione. Gli stagni che un tempo offrivano importanti quantità di questo mollusco ora sono in sofferenza. Sia per la scarsa pulizia dei fondali ma anche per i continui cambiamenti climatici. E il poco che viene pescato e poi venduto nelle pescherie del territorio costa e non poco.

Il lamento

Nel terralbese le vongole sono da sempre uno dei prodotti tipici: «Un tempo era una delle nostre principali risorse - spiega il presidente del Consorzio Pesca di Marceddì, Antonio Loi - Ora invece sono sparite. Spesso i risultati delle analisi che effettua la Asl di Oristano dicono che l’acqua non è idonea per la pesca delle vongole. Questo accade perché il canale 17 non è mai stato pulito, non c’è ossigeno, è chiaro che la raccolta spesso non viene autorizzata. Ora ad esempio siamo fermi. Eppure gli stagni sono un patrimonio della Regione, se non vengono tutelati prima o poi non si potrà pescare nulla. Un tempo solo dalle vendite delle arselle riuscivamo a ricavare anche 500mila euro all’anno - va avanti Loi - ora siamo molto lontani da quelle cifre».

A Santa Giusta i pescatori che gestiscono la laguna hanno iniziato a pescare le vongole per la prima volta nella storia due anni fa, quando le acque analizzate dall’Istituto zooprofilattico sono risultate idonee per pescare e mettere in commercio il prodotto. «Ma non sono tante purtroppo - spiega il presidente del Consorzio Pesca, Emanuele Cossu -. Da noi si raccolgono da aprile ad agosto. E come tutti i prodotti che scarseggiano una volta arrivati nei banconi delle pescherie costano tanto, anche 20 euro al chilo».

Marcia su Cagliari

Alla mobilitazione di giovedì 19 dicembre convocata a Cagliari, in viale Trento, aderiscono anche tutti i pescatori degli stagni dell’Oristanese. E tra le richieste avanzate c’è anche l’avvio immediato dei lavori di manutenzione straordinaria degli stagni, che sono stati previsti ormai oltre tre anni fa con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro e mai partiti.