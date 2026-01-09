Marceddì, i pescatori alzano la voce 

La sopravvivenza durante questa stagione invernale di 115 famiglie è a rischio con la mancata pesca stimata in 60, 70 quintali di capitoni e anguille. Il Consorzio cooperative riunite della pesca di Marceddì denuncia «una situazione non più sostenibile sul piano economico e umano». Alla quale si aggiunge la conta dei danni, mai rimborsati, dei cormorani.

Norme da rivedere

La riunione del Consiglio di amministrazione, convocata d’urgenza, ha messo nero su bianco ciò che i pescatori ripetono da anni: la normativa sulla pesca dell’anguilla è ormai completamente scollegata dalla realtà. Il decreto che autorizza l’uso dei bertovelli dal primo ottobre al 31 dicembre, spiegano dal Consorzio, non tiene conto dei cambiamenti climatici.

«Le stagioni sono cambiate, ma le regole no – evidenzia il presidente, Antonio Loi- Ormai l’anguilla si muove soprattutto a gennaio ma chiudere la pesca il 31 dicembre significa togliere alle famiglie l’unico mese davvero produttivo. È una scelta che non ha alcuna logica e che sta strangolando un intero comparto». Da qui la richiesta, definita «non più rinviabile», di fare iniziare la stagione il primo novembre e prolungarla fino al 31 gennaio. Ma il calendario non è l’unico problema.

Cormorani, un dramma

A devastare gli stagni ci sono i cormorani, sempre più numerosi e sempre più aggressivi. «Mangiano più pesce di quanto riusciamo a catturare- evidenzia Loi - Abbiamo mandato decine di segnalazioni, documentato i danni, chiesto indennizzi. Non è arrivata una risposta, non un euro, non un gesto concreto. È come parlare al muro». Gli operatori raccontano di giornate intere passate a controllare le peschiere per poi tornare a casa con un bottino irrisorio, mentre gli uccelli protetti banchettano indisturbati. La situazione, dicono dal Consorzio, è diventata insostenibile.

«Non chiediamo favori ma solo di poter lavorare- insiste Loi - Se la Regione continua a ignorare il problema, saremo costretti a tornare a protestare davanti ai palazzi istituzionali. Non per spettacolarizzare la nostra rabbia, ma perché non ci stanno lasciando alternative».

«Comparto allo stremo»

Il presidente parla di «comparto allo stremo», di famiglie che vivono nell’incertezza e di una tradizione secolare che rischia di spegnersi nell’indifferenza. L’appello finale è diretto: «La politica regionale deve assumersi le proprie responsabilità. Non si può continuare a governare la pesca con norme vecchie di vent’anni mentre il clima cambia, le specie migrano e i danni aumentano. Serve un intervento immediato, serio e competente. Non possiamo più aspettare». A Marceddì la sensazione è che il tempo sia scaduto. E questa volta i pescatori non sono disposti a tacere.

