Marceddì diventa la culla del gusto 

Cresce l’attesa per “Gustando Marceddì”, uno degli appuntamenti gastronomici più amati dell’isola, giunto alla 17esima edizione. L’evento, promosso dalla Pro Loco di Terralba con il sostegno di Comune e Fondazione di Sardegna, si conferma un punto di riferimento per chi vuole scoprire i sapori autentici del territorio in uno scenario unico tra mare, storia e cultura.

Cibo in vetrina

Domenica, dalle 12 alle 15, il borgo si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto dove i protagonisti assoluti saranno i piatti a base di pescato locale: cozze, cannolicchi, polpo, muggini, zuppe di mare e fritto misto, accompagnati dai rinomati bovale e vermentino delle cantine locali. Un vero percorso del gusto, articolato in una decina di postazioni, con ben 13 piatti da assaggiare, preparati da pescatori, comitati e associazioni, veri custodi delle tradizioni gastronomiche.

«Grandi numeri»

«L’evento è l’esempio perfetto di come cultura, economia e tradizione possano camminare insieme – sottolinea Rosella Orrù, assessora alle Attività produttive – Una manifestazione che promuove le eccellenze e crea importanti ricadute per l’economia locale. Quest’anno ci aspettiamo una grande affluenza, ed è per questo che abbiamo deciso di aumentare la capienza e portare a 600 i posti a sedere, fino al porticciolo». L’intero borgo sarà coinvolto in una festa popolare, grazie ad un programma che prevede anche visite guidate alla Torre di Marceddì e al museo del Mare (11-13 e 17-20). A partire dalle 17.30 il lungomare si animerà con il concerto dei Tamurita seguito da un dj set fino a notte inoltrata.

«Borgo-gioiello»

«Questa manifestazione è un’occasione speciale per valorizzare la nostra borgata e metterla al centro della scena culturale e turistica – afferma Maura Mura, assessora alle Borgate – Marceddì è un gioiello che merita di essere vissuto tutto l’anno, ma eventi come questo ne esaltano l’unicità». Gustando Marceddì è dunque molto più di una semplice sagra, è un rinnovare le radici della comunità e mettere in luce la bellezza di un territorio che ha ancora tanto da raccontare.

«Un grande lavoro»

«Dietro questa iniziativa c’è tanto lavoro passione e collaborazione – aggiunge Pinuccio Diana, presidente della Pro Loco –. Vogliamo offrire un’esperienza indimenticabile fatta di sapori autentici, accoglienza e musica. Ogni anno cresce l’interesse e noi siamo pronti ad accogliere tutti con il sorriso». Per informazioni e prenotazioni: 333 5939590.

