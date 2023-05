Marceddì, cento anni di devozione 

C’è una grande emozione dietro al racconto di don Mattia Porcu, parroco di Terralba, rientrato da Roma insieme all’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni, e al sindaco Sandro Pili.

La trasferta

Lo scorso 26 aprile, il parroco ha accompagnato una cinquantina di pellegrini all’udienza generale di Papa Francesco. L’incontro si è concluso con la benedizione del Santo Padre alle nuove corone del simulacro della Madonna di Bonaria, realizzate da artigiani romani con le donazioni dei fedeli terralbesi. I due preziosi gioielli decorati d’oro saranno posizionati sui capi della Vergine e del Bambino il 12 agosto dal cardinale Arrigo Miglio, per il centenario dei festeggiamenti della patrona massima della Sardegna a Marceddì.

«Abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola con il Papa, che ha benedetto le corone. È stato un bel momento del nostro pellegrinaggio di quattro giorni. Abbiamo visitato le quattro basiliche papali e i monumenti più importanti», ricorda don Mattia.

I festeggiamenti

All’incontro era presente anche un gruppo del comitato dei festeggiamenti della Madonna di Bonaria: con i parroci di Terralba organizzerà gli eventi religiosi della festa, che entrerà nel vivo dal 18 al 26 agosto.

«La grande novità è l’incoronazione, che si svolgerà nella parrocchia di San Pietro a Terralba – anticipa don Mattia Porcu – gli altri appuntamenti sono quelli tradizionali. Si inizia venerdì 18 agosto, con la processione a piedi da Terralba a Marceddì, si proseguirà sabato 19 con la processione all’interno della borgata di Marceddì, infine domenica 20 ci sarà uno degli eventi più seguiti, la processione sul mare. La statua della Madonna, a bordo di una barca a motore, sarà accompagnata da un centinaio di barche di pescatori e fedeli, provenienti non solo da Terralba, ma da tutto il circondario».

In programma

Questo mese, dedicato alla Madonna, è in programma una serie di iniziative in preparazione del centenario: «Ogni settimana l’antico simulacro della Madonna, risalente al 1923, percorrerà alcune tappe all’interno del paese. Ci sposteremo da una chiesa all’altra o in altri luoghi come l’asilo delle suore e la cappellina di Regina Pacis, dove celebreremo una messa», sottolinea il parroco.

Terralba è legata indissolubilmente alla patrona massima della Sardegna da un secolo, quando si decise di fare un voto alla Madonna. «La festa nacque dalla volontà di un gruppo di terralbesi come ringraziamento alla Madonna al termine della prima guerra mondiale. Il gruppo chiese di festeggiare la patrona massima della Sardegna a Marceddì. La prima celebrazione risale al 10 agosto 1924. In seguito si costituì un comitato che raccolse dei fondi e fece edificare nel 1929 la chiesa a Marceddì, benedetta l’anno successivo. La festa è poi cresciuta fino a diventare di grande rilevanza. Nel 1955 ci fu la prima processione sul mare», conclude don Mattia Porcu.

