Marceddì, borgata dimenticata 

Trent’anni di attesa per il trasferimento di Marceddì dalla Regione al Comune. Tempi biblici per una borgata che attende di essere valorizzata e riqualificata. Questione ritornata d’attualità nei giorni scorsi dopo l’interrogazione presentata al consigliere regionale Emanuele Cera. «Questa pratica risale agli anni ’90 – evidenzia il sindaco Sandro Pili – ma da otto anni questa amministrazione la sta portando avanti con grande determinazione. Si tratta di una vicenda complessa che riguarda la regolarizzazione urbanistica di una parte della borgata, dove, a partire dagli anni Cinquanta, sono sorte spontaneamente abitazioni e attività, in assenza di titoli edilizi. All’epoca non c’erano vincoli e permessi, ma oggi questa situazione è diventata un nodo da sciogliere».

Il passaggio

Tutto è iniziato nel 2016 quando lo Stato ha ceduto gratuitamente alla Regione il compendio di Marceddì. Fu allora avviato un lungo iter tecnico-amministrativo tra Comune e gli assessorati regionali Enti locali e Urbanistica, Tutela del paesaggio. Dopo anni di approfondimenti, la questione paesaggistica è stata risolta. «Ma resta da definire quella urbanistica – sottolinea Pili. «Con la Regione, circa un anno e mezzo fa, abbiamo concordato che l’unica soluzione è il trasferimento dell’area al Comune, al prezzo simbolico di un euro, come previsto dalla legge regionale 35». A gennaio 2024 il Comune ha inviato una richiesta alla Regione, poi reiterata a maggio dello stesso anno e discussa con i vertici regionali lo scorso ottobre. «Ora – aggiunge il sindaco – attendiamo la Giunta regionale».

Sistemazione

Una volta trasferita al Comune, la borgata potrà avviare un piano di regolarizzazione urbanistica, con una serie di interventi fondamentali: dalla rimozione dell’amianto al miglioramento del decoro urbano, dal potenziamento delle infrastrutture all’avvio di politiche di sviluppo sostenibile. «L’obiettivo – evidenzia il sindaco – è duplice: da un lato risolvere definitivamente una situazione bloccata da decenni, dall’altro creare vere prospettive di sviluppo, valorizzando il patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico di Marceddì». La Regione si è già impegnata a predisporre un piano di riordino e riqualificazione della borgata, ma senza la delibera di cessione, tutto resta fermo.

