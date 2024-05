Marceddì, auto sul ponte da fine mese 

Il ponte di Marceddì, opera fondamentale per Terralba e per i collegamenti con la Costa Verde, sta per tornare alla sua piena funzionalità. Il primo lotto di lavori avviati nei mesi scorsi dal Comune sono in dirittura d'arrivo e presto il viadotto sarà aperto alla circolazione veicolare. «Il ponte di Marceddì riveste un'importanza cruciale non solo per Terralba, pertanto daremo seguito a questi fondamentali interventi -annuncia il sindaco, Sandro Pili - Non possiamo ignorare la complessità dei lavori subacquei svolti sui piloni del ponte, poiché sebbene la vista dall'alto possa ingannare, sotto sono stati eseguiti interventi strutturali di grande rilevanza».

La novità

L'accesso a Marceddì e alla spiaggia di Arbus sarà a senso unico alternato, regolato da un semaforo al fine di ridurre i disagi e aumentare la sicurezza per auto e pedoni. «Siamo contenti di esser riusciti a rispettare l’impegno preso con i cittadini; i lavori, salvo imprevisti, saranno completati entro fine mese – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu - Prima dell’inizio dell’estate riconsegneremo il ponte, la ditta sta ultimando le operazioni sugli ultimi piloni a mare e nei prossimi giorni seguirà la posa dell’impianto semaforico, della segnaletica e gli ultimi interventi di edilizia sul ponte».

Il futuro

Il successo di questa prima fase di interventi, con un investimento di un milione e 200mila euro, ha già assicurato l’arrivo di ulteriori 5 milioni destinati al completamento delle opere. Dopo la fine della stagione estiva infatti partirà il secondo lotto di lavori che comprenderà anche il potenziamento strutturale, l'abbattimento delle barriere in cartongesso, l'allargamento della carreggiata e l'installazione di un nuovo guardrail. «Uno degli aspetti più significativi del progetto – spiega Grussu - riguarderà l'illuminazione lungo tutto il ponte. Inoltre, verrà rifatto il manto stradale e saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati».

I benefici

Questi interventi agevoleranno ovviamente anche i flussi turistici di tutto il territorio. «Si tratta di un importante intervento strategico che porterà molteplici benefici al turismo di tutta la regione. Quest’opera valorizzerà la nostra bellissima borgata e le attività commerciali, collegandoci alle spiagge della Costa Verde. L’assetto infrastrutturale è essenziale per la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese», conclude Grussu.

