Marceddì attende i campioni 

A 364 giorni dalla più dolorosa delle rinunce, quella dovuta alla tempesta che investì il tracciato allestito a Is Arutas lo scorso anno, la Coppa del Mondo di ciclocross è finalmente pronta a sbarcare in Sardegna. Con tante novità che Luca Massa, organizzatore locale con la sua Crazy Wheels, con il quale il licenziatario Flanders Classic ha rinnovato l’impegno, è ansioso di vedere realizzate.

Il percorso

La prima è la sede, che si sposta da Cabras a Terralba: «Abbiamo disegnato un percorso a Marceddì che proietterà immagini bellissime, con scenari diversi: la pineta, il porticciolo, il centro abitato, il lungo fiume. E poi ci sono già le strutture e anche l’Uci è rimasta più contenta. Rispetto alle altre prove diamo più respiro anche agli atleti con un percorso un po’ diverso dal solito». Più facile? «È pianeggiante ma non semplice: è caratteristico e dal punto di vista tecnico ha passaggi sulla sabbia, ostacoli artificiali e tanti rilanci e cambi di ritmo che faranno la selezione. Sarà comunque impegnativo. L’Uci ha autorizzato partenza e arrivo su terra battuta e non su asfalto, una vera novità». Il lavoro è già iniziato: «Stiamo sistemando le strutture e lavoriamo con un’azienda locale, non belga come lo scorso anno, per tenere i soldi nell’Isola».

I contributi

A proposito: «Quest’anno c’è il supporto e il cofinanziamento del Comune di Terralba, ma l’80% del costo sarà coperto dall’assessorato regionale al Turismo», prosegue Massa, che non dimentica la lezione del 2024: «Abbiamo ragionato con maggiore consapevolezza dopo l’esperienza negativa dello scorso anno. L’organizzazione è più serena, parte da più lontano e l’abbiamo gestita meglio. L’anno scorso era tutto nuovo, c’erano stati problemi». Compreso quello dei biglietti: «Sarà valido il tagliando dello scorso anno. Basterà presentarsi con il biglietto e un documento d’identità direttamente agli ingressi. I prezzi saranno 15 euro in prevendita e 17 acquistandolo sul posto il giorno della gara. Ingresso gratuito per i residenti di Terralba. Gratuiti anche i parcheggi, vicini a quelli dei team e al percorso».

I partecipanti

La Coppa del Mondo si articola in 12 prove: le prime due in Repubblica Ceca (23 novembre) e Francia (30) precedono la tappa italiana, alla quale gli azzurri prenderanno parte con le rispettive squadre di club: «Gli atleti della Alè Colnago verranno in ritiro qualche giorno prima», spiega Massa. «C’è la conferma di Lucinda Brand, con la quale potrebbe esserci una sorta “di dietro le quinte”, riservato agli atleti sardi. A proposito: lunedì 8 dicembre sullo stesso percorso si disputerà una gara regionale, chiamata “Sulle strade dei campioni” per tutte le categorie, inserita nel “Challenge di Adriano Testone”». Il sogno è avere Wout Van Aert: «C’è una concreta probabilità perché lui ama la Sardegna e poi vorrebbe “fare” classifica e iniziare ai primi di dicembre». Mancheranno i tanti tifosi stranieri: «Purtroppo non ci sono voli comodi. Gli atleti dovranno fare scalo in Spagna o a Roma. Noi abbiamo potuto fare convenzioni soltanto con le compagnie di trasporto marittimo», si rammarica». Ultime annotazioni: in gara soltanto le due categorie Élite; un sardo, Gavino Usai, sarà il direttore di organizzazione.

