«Marceddì, acqua costante nelle case» 

La riqualificazione della rete idrica di Marceddì entra nella fase decisiva e si prepara a consegnare alla borgata un’infrastruttura moderna, efficiente e all’altezza delle esigenze dei residenti. Un intervento da 100mila euro, frutto della convenzione tra Comune di Terralba e Abbanoa, che segna un cambio di passo nella gestione dei lavori che saranno completati entro un mese.

La svolta

«Questo intervento – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu – non è un semplice rifacimento di tubature, ma un investimento strategico sulla qualità della vita di Marceddì. Abbiamo scelto di lavorare con Abbanoa per avere un’unica regia tecnica, evitando sovrapposizioni e garantendo standard elevati su tutta la rete». L’obiettivo è chiaro, completare lo schema idrico della borgata, assicurando pressione e portata costanti in ogni periodo dell’anno. Una necessità storica, soprattutto in un territorio che vive forti oscillazioni stagionali legate alla presenza turistica.

La mappa

Il progetto prevede: completamento della rete nel lungomare di via Sardus Pater, così da alimentare gli immobili; il potenziamento dei diametri delle condotte nelle vie Orri, Torre nuova e is Poigerris, per sostenere anche gli sviluppi futuri; la riduzione delle perdite grazie al rifacimento degli allacci. Ed ancora, la stabilità dell’adduzione, con benefici su tutta la rete a monte, tecnologie intelligenti per la gestione della pressione, con misuratori di portata e idrovalvole capaci di adattarsi automaticamente ai consumi reali. «È un salto di qualità enorme – sottolinea Grussu – perché la rete potrà reagire ai picchi estivi senza cali di servizio e proteggersi nei periodi di bassa richiesta. È la direzione giusta per una borgata che merita infrastrutture moderne».

Cronoprogramma

Il cronoprogramma prevedeva dopo l’avvio del cantiere a novembre, la realizzazione sugli allacci delle utenze e sullo spostamento dei contatori. Seguirà il “settaggio” finale, necessario per attivare il nuovo assetto idraulico.

«Marceddì – conclude Andrea Grussu – è un patrimonio identitario, economico e ambientale per Terralba. Questo intervento è solo il primo tassello di una strategia più ampia: continueremo a investire sulla borgata, perché il suo futuro passa anche da infrastrutture efficienti e tecnologie all’avanguardia».

