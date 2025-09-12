Marc Marquez vola nelle prequalifiche Bagnaia è quarto 

Il solito Marc Marquez e un Francesco Bagnaia in netta ripresa rispetto alle ultime gare. Sono i primi riscontri del venerdì di pista del Gran Premio di San Marino a Misano che ha visto sia al mattino, sia il pomeriggio una bella Aprilia con Marco Bezzecchi autore del secondo tempo nelle prequalifiche e il campione del mondo Jorge Martin nella top ten grazie a un ottavo tempo confortante in chiave segni di rinascita dopo un inizio d'anno choc per infortuni e cadute. Bene anche Franco Morbidelli terzo davanti a un Pecco apparentemente ritrovato e autore del quarto crono a soli 230 centesimi dal compagno di scuderia in Ducati ufficiale e leader del campionato davanti a tutti con il tempo di 1'30''480. Alex Marquez sigilla la top five a 0”272 dal fratello maggiore. Entrano nella top ten che garantisce l'accesso diretto al Q2 delle prove ufficiali del sabato anche Joan Mir e Luca Marini con le due Honda HRC, Pedro Acosta con la Ktm Red Bull e Fabio Di Giannantonio con la seconda Desmosedici targata V4R46. Dovranno fare invece fare gli straordinari nella Q1, tra gli altri Fabio Quartararo con la Yamaha (12°), Brad Binder con la KTM Red Bull (13°), Enea Bastianini con quella Tech 3 (17°) e Fermin Aldeguer, 18esimo con la Duacati Gresini.

Gran pubblico

In un circuito di Misano molto affollato e “accaldato”, Marc Marquez è risultato ancora una volta irraggiungibile, ma questa volta dovrà guardarsi le spalle da un molto promettente Bagnaia che sulla pista di casa sembra aver ritrovato antiche risorse. «Dopo la Catalogna la moto sembrava cattiva. Abbiamo cominciato piano al mattino, poi», ha detto il leader della classifica piloti dopo le prequalifiche, «ho ripreso il feeling nella sessione del pomeriggio. Dobbiamo continuare così perché i piloti italiani qui spingono. Bezzecchi e Morbidelli vanno molto forte. Pecco è molto più vicino e Alex (Marquez, ndr ) è sempre più vicino».

Oggi ancora prove libere alle 10.05, poi le qualifiche alle 10.45 e alle 14.55 la gara Sprint. Domani alle 14 il Gp.

