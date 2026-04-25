Marc Marquez vince la Sprint sotto la pioggia 

E' la pioggia la protagonista della gara Sprint del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez vince Marc Marquez, il più bravo e scaltro, sulla pista bagnata dalla pioggia. Lo spagnolo della Ducati ufficiale precede il compagno di squadra Pecco Bagnaia, tornato sul podio dopo un periodo difficile. Alle loro spalle Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46. Va male invece a Marco Bezzecchi, finito sulla ghiaia a tre giri dalla bandiera a scacchi a causa di una scivolata causata dalla pioggia. La moto, tra l'altro, gli resta addosso e gli impedisce di muoversi prima dell'arrivo degli assistenti di pista.

Al sesto dei 12 giri della Sprint la gara entra nel vivo. Alex Marquez supera il fratello ma immediatamente arriva la pioggia e sconvolge i piani di tutti. A 4 giri dalla fine cade Marc Marquez e per lui la gara sembra finita ma poi, uno dopo l'altro, tutti sono costretti a rientrare ai box o cadono sotto l'acqua. Tra questi ultimi c'è Bezzecchi. Indietro, Bagnaia decide per primo di cambiare gli pneumatici. La scelta lo premia insieme a Marc Marquez: i due superano Alex Marquez che montava le gomme da asciutto e vanno in testa alla gara nel penultimo giro. Da allora guidano cercando esclusivamente di controllare la moto sull'asfalto scivoloso fino alla bandiera a scacchi. «Ho rischiato - dice Bagnaia - immaginarmi questo risultato dopo quanto successo ieri era impossibile, Ringrazio il team, azzardo riuscito». In classifica Bezzecchi è ancora primo con 81 punti, +4 su Martin ma Marc Marquez si porta a -24.

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