Marc Marquez trionfa al Mugello 

Firenze. Marc Marquez si prende tutto il Mugello. Dopo la pole numero 100 in carriera, il record della pista, la sprint, anche il Gp d'Italia è dello spagnolo che allunga ancora in testa al Mondiale. Al secondo posto il fratello Alex, poi tre italiani: Fabio di Giannantonio sul gradino più basso del podio, quarto Pecco Bagnaia e quinto Marco Bezzecchi che con la sua Aprilia ha spezzato il dominio Ducati.

Per Marc Marquez è la 93/a vittoria in carriera, 93 come il suo numero di gara; eppure decide di andare sotto la curva Ducati, piantando la bandiera della casa di Borgo Panigale in pieno stile Jorge Lorenzo, come segno di appartenenza alla sua squadra e in qualche modo anche all'Italia.

Trionfo totale

Anche questo è Marc Marquez che ieri ha trionfato nel gran premio d'Italia di Motogp andato in scena all'autodromo del Mugello. Le statistiche parlano chiaro: il campione spagnolo non vinceva sul circuito toscano dal 2014, il periodo più lungo di astinenza per un pilota nella storia della Motogp. Eppure questa GP25, che finalmente anche Di Giannantonio del team VR46 è riuscito a portare sul podio, sta permettendo a Marc di abbattere ogni record e tabù: «Vincere con Ducati al Mugello è una sensazione fantastica. Oggi non era rosso il colore della Ducati - ha spiegato il campione spagnolo, facendo riferimento alla livrea speciale della moto dedicata al Rinascimento italiano - però alla fine abbiamo rappresentato l'anima di questa squadra».

Bagnaia deluso

Chi invece è deluso e anche un po' arrabbiato è Pecco Bagnaia, che nelle prime fasi di gara ha illuso tutto il pubblico di poter almeno giocarsela alla pari con i fratelli Marquez. La delusione è doppia perché nel corso del penultimo giro il campione piemontese è stato passato alla curva Casanova Savelli anche da Di Giannantonio che gli ha così strappato la piccola gioia del gradino più basso del podio: «Appena calata la gomma davanti ho iniziato a fare il gambero, sono andato indietro», le sue parole a fine gara.

Sopresa Bezzecchi

Ma non necessariamente si gioisce solo se si sale sul podio. È il caso di Marco Bezzecchi che, giunto quinto, ha fatto il giro d'onore con la bandiera italiana per salutare il pubblico, lui che aveva la livrea della sua moto colorata del tricolore. «Cosa voglio chiedere al mio team? Di poter correre sempre con i colori dell'Italia sulla carena». E per celebrare questo momento magico, il “Bez” si è gettato dal muretto box sul pubblico che stava accorrendo per assistere alla cerimonia del podio.

RIPRODUZIONE RISERVATA