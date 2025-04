Marc Marquez superbo in qatar, penalità a viñales 

Marc Marquez non ne lascia una e dopo la caduta nella gara lunga ad Austin è tornato in Qatar a fare il cannibale, prendendosi pole position, gara sprint e gran premio. Ma contrariamente ad altre volte, lo spagnolo della Ducati ha dovuto venire a capo di varie situazioni complicate, dal tamponamento subito dal fratello Alex in avvio fino alla tenace resistenza di Maverick Viñales, che dopo aver condotto per una parte della gara ha tagliato il traguardo al secondo posto in sella alla Ktm-Tech 3, davanti all'altro pilota Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia.

Continua il momento no del campione del mondo in carica, Jorge Martin, caduto nel finale di gara e portato in ospedale per un sospetto pneumotorace. La vittoria, la 65ª nella classe MotoGp, ma anche la prima in Qatar dal 2014, permette al campione di Cervera di allungare in testa alla classifica con 123 punti, 18 in più del fratello Alex, ieri settimo dopo essere uscito indenne dal “tamponamento” a Di Giannantonio, e 30 in più di un Bagnaia in crescita.

Prudente

Contrariamente alle altre gare, Marquez senior è partito prudente dalla pole position, spiegando così la sua scelta: «Ve l'avevo detto che dovevo gestire la gomma anteriore, ecco perché sono rimasto calmo durante la prima parte della gara. Ho quindi iniziato a impegnarmi di più, ma sono rimasto sorpreso quando Maverick mi ha superato, ed era davvero veloce». La sorpresa è durata il tempo di prendere le misure, poi è arrivata la zampata e da quel momento Marquez ha controllato la gara, senza dare speranze a Viñales di poter ricucire lo strappo.

Bagnaia, partito dalla casella n.11, ha dimostrato di aver ritrovato almeno qui il feeling con la Ducati dopo l'ottavo posto nella sprint. «È stata durissima, ma mi fa arrabbiare che quello che faccio la domenica vorrei farlo anche il sabato. Non è la prima volta che mi capita», ha detto il piemontese, che ha comunque ottenuto un risultato positivo, considerando anche la posizione di partenza in griglia. Paura per Jorge Martin caduto e poi colpito involontariamente dalla moto di Fabio Di Giannantonio. Ha subito un trauma toracico che sarà da valutare.

RIPRODUZIONE RISERVATA