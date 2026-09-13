Marc marquez si è ripreso il campionato bezzecchi fuori, misano è tutta spagnola 

Misano Adriatico. Un nuovo capolavoro per riprendersi quel Mondiale che sente suo (è detentore del titolo) e che sembrava impossibile. Marc Marquez ha vinto (dopo la Sprint) anche la gara lunga del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nella classe MotoGp, agevolato dalla caduta spettacolare e senza conseguenze del riminese dell’Aprilia, Marco Bezzecchi al primo giro. Così la gara italiana si è trasformata in un trionfo dei piloti spagnoli, bene sei nelle prime sei posizioni, anche se soltanto quinto (sull'altra Aprilia) è il leader del Mondiale, Jorge Martin che così viene raggiunto in testa a quota 274 punti dal cannibale di Cervera. Completano il podio il fratello di Marc, Alex Marquez, su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su Ktm (l’anno prossimo sarà alla Ducati ufficiale). Quarta l'altra Ducati Gresini (ma nel 2027 con il VR46), guidata da Fermin Aldeguer. Al termine del primo giro la gara “regala” il primo clamoroso colpo di scena della corsa: il poleman Bezzecchi perde l'anteriore e scivola tra curva 12 e curva 13. Il brutto pomeriggio per i colori italiani prosegue alla sesta tornata quando a uscire è Pecco Bagnaia, mentre Martin porta il suo attacco a Marc Marquez nel settimo giro e si prende un’illusoria testa della corsa. Lo spagnolo della Ducati ufficiale risponde però cinque giri più tardi, tornando al comando della gara e restandosi fino alla fine. «Non sembra vero, non bisogna mai mollare. Non è ancora fatta, non è ancora finita, ma ci siamo», le parole di un entusiasta Marc Marquez dopo il trionfo. «Ci sono tanti piloti bravissimi come Martin e Bez. Noi cerchiamo di fare di tutto, qualche piccolo errore succede perché siamo al limite. Sono molto contento».

Ordine d'arrivo : 1. Marc Mar- quez (Spa, Ducati) 41'13”013, 2. Alex Marquez (Spa, Ducati) a 0”657, 3. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 2”326, 4. Fermin Alde- guer (Spa, Ducati) a 6”027, 5. Jorge Martin (Spa, Aprilia) a 14”021, 6. Raul Fernandez (id.) a 18”252, 7. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 20”581, 8. Enea Bastianini (Ita, Ktm) a 20”858, 9. Luca Marini (Ita, Honda) a 22”911, 10. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 23"229.

Classifica Piloti : Marc Marquez e Jorge Martin 274, Marco Bez- zecchi (Ita, Aprilia) 241, Fabio Di Giannantonio 223, Pedro Acosta 209.

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