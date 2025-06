Marc Marquez, sesta vittoria Bezzecchi-Bagnaia sul podio 

Assen. Marc Marquez aggiunge alla Collezione 2025 anche il successo nel Gp d'Olanda, decima prova del mondiale MotoGp, e si avvicina sempre più al titolo mondiale. Anche perché, sul circuito di Assen, lo spagnolo stavolta non precede suo fratello Alex (caduto al 6° giro dopo un contatto con Pedro Acosta con frattura della mano sinistra) ma due italiani: Marco Bezzecchi, con l'Aprilia e Francesco Bagnaia, terzo sull'altra Ducati ufficiale e terzo anche in una classifica che sa già di verdetto definitivo.

«Sono super felice del lavoro fatto dalla squadra per tutto il fine settimana. Il risultato è stato eccezionale anche perché non era atteso su una pista più adatta a me», ha detto Marquez, già vincitore della Sprint di sabato. «qQuesto fine settimana mi lascia un sapore un po’ agrodolce. Avrei potuto fare di più in gara, il passo non era male ma la terza posizione era il massimo, Il weekend è andato così dobbiamo continuare a spingere», è invece il rammarico di “Pecco”. «Il weekend è andato così dobbiamo continuare a spingere».

Sul scondo gradino del podio dopo una gara in cui le ha provate tutte per vincere, Marco Bezzecchi invece è «davvero felice, è stata una gara fantastica. Però Marc era velocissimo. Ho provato ad attaccarlo ma lui aveva qualcosa in più. Sono contento di quanto fatto dal team che ringrazio e spero di aver dato spettacolo».

Ordine d’arrivo : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) in 40’14”072, 2. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) a 0”635, 3. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) a 2”666, 4. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 6”084, 5. Maverick Viñales (Spa, Ktm) a 10”124, 6. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 12”163, 7. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) a 18”896, 8. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) a 20”022, 9. Enea Bastianini (Ita, Ktm) a 23”432, 10. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 23”496.

Classifica Piloti : 1. Marc Marquez (Spa) 307, 2. Alex Marquez (Spa, Ducati) 238, 3. Francesco Bagnaia (Ita) 181, 4. Franco Morbidelli (Ita) 139, 5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 136, 6. Marco Bezzecchi (Ita) 121.

