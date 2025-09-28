marc Marquez, il ritorno 

Motegi. Fa festa la Ducati che nel gran premio del Giappone - 17° appuntamento del motomondiale - festeggia il ritorno alla vittoria di Francesco Bagnaia e, soprattutto, la conquista del titolo iridato di Marc Marquez, dominatore assoluto della stagione con il nono titolo mondiale arrivato sei anni dopo l'ultimo e una lunga parentesi di difficoltà legate agli infortuni e al lungo cammino per tornare competitivo. In Giappone Marquez eguaglia il suo grande rivale di Sempre, Valentino Rossi, per numero di titoli mondiali conquistati. Sul circuito di Motegi allo spagnolo basta il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Bagnaia per ritrovare il titolo iridato sei anni dopo e un lungo calvario.

L’emozione

L'urlo al traguardo e poi il pianto: lo spagnolo non riesce a trattenere la commozione. «È difficilissimo parlare, ricordo quello che è successo ma voglio godermi il momento», le prime parole di un commosso Marquez. «È stato difficilissimo, sono tranquillo, adesso mi sento in pace in con me stesso. Ho fatto tanti errori nella mia carriera come quello di tornare troppo presto e ho lottato e sono tornato a vincere e adesso sono in pace con me stesso. Ho preso delle decisioni difficili ma giuste, il cerchio si è chiuso in Giappone, è stata la giornata perfetta. Quando sei all'apice la caduta è più forte», ha aggiunto «la sfida più difficile è stato ritornare, per tornare al top ho scelto la moto più forte, la Ducati. Ora mi voglio godere questo momento».

Raggiunto Vale

Con la conquista del nono titolo del motomondiale, Marc Marquez ha raggiunto Valentino Rossi , suo ex grande rivale, con sette titoli iridati nella categoria regina del motociclismo e si avvicina al record di Giacomo Agostini, vincitore otto volte. Oltre ai sette titoli nella classe regina, Marc Marquez ha vinto un mondiale nella 125 nel 2010 e uno nella Moto2 nel 2012.

Classifica : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 541 punti, campione del mondo 2. Alex Marquez (Spa, Ducati) 340 3. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 274 4. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 242 5. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) 196 6. Pedro Acosta (Spa, Ktm) 195 7. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) 182 8. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) 149 9. Fermín Aldeguer (Spa, Ducati) 147 10. Johann Zarco (Fra, Honda) 124.

