Marc Marquez il più veloce sul bagnato 

BRNO. Marc Marquez è stato il più veloce sia nelle prove libere, sia nelle prequalifiche del Gp della Repubblica Ceca, cominciate in ritardo per un acquazzone e svoltesi su pista bagnata, anche se nel finale è uscito il sole. Lo spagnolo, leader del mondiale MotoGp, è il volto sorridente della Ducati ufficiale, mentre Francesco Bagnaia non riuscito a entrare nella top 10 dei tempi e oggi dovrà passare per la Q1 per cercare un posto da top 12 in griglia.

Marquez, con il tempo di 2’03”935, ha preceduto di circa mezzo secondo i francesi Johann Zarco (Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha). Quarto tempo per Marco Bezzecchi e quinto per Jorge Martin, entrambi su Aprilia, con l’iridato al suo primo giorno in sella dopo mesi di lontananza dalle piste e tante polemiche. È entrato nella top 10 all'ultimo giro Alex Marquez, col nono tempo, ma a oltre un secondo dal fratello maggiore, mentre non c'è riuscito Bagnaia, 13° con un ritardo di un secondo e mezzo dal leader. Faranno direttamente la Q2 Jack Miller, Joan Mir, Enea Bastianini e Pedro Acosta.

Oggi dopo le qualifiche delle 10.45 anche la Sprint race alle 14.55.

RIPRODUZIONE RISERVATA