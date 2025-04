Marc Marquez è tornato: sue pole e gara Sprint 

Famiglia Marquez padrona della MotoGp anche in Qatar. La Sprint della gara sulla pista di Losail porta la firma di Marc sulla sua Ducati Ufficiale che trionfa nella gara da 12 giri. Partito dalla pole, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con la voglia del fratello Alex di vincere, ma dopo aver risposto colpo su colpo è la moto di Borgo Panigale a far festa, mettendo la freccia proprio sul pilota del team Gresiniin classifica generale tornando leader. Sul podio anche un'altra Ducati, quella VR46 di Franco Morbidelli che continua a sorprendere. Poi Aldeguer, Quartararo e Di Giannantonio. Francesco Bagnaia, partito dall'undicesima casella in griglia, vive tre Sprint in una: la prima parte in rimonta fino all'ottavo posto, poi qualche problema che lo ha portato a scivolare nuovamente al 12° posto per poi riprendersi e salire ottavo. Martin, al rientro dopo l'infortunio, non va oltre il 16° posto. E così Marquez firma un poker importante in ottica iridata, anche considerando il risultato di Bagnaia.

Le qualifiche avevano complicato il weekend di Pecco, con Marc Marquez padrone per la quarta volta su quattro in stagione (70ª in top class, con giro record). Secondo a un decimo il fratello Alex, terzo a due Fabio Quartararo (Yamaha). Seconda fila con le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio e la KTM Tech3 di Maverick Viñales. Sfortuna per Bagnaia, caduto a 4' dal termine del Q2 in curva 4 e costretto a partire dalla quarta fila (11°) davanti a Pedro Acosta. Il via alle 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA