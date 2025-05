Marc Marquez domina il venerdi di Le Mans 

Avvio di weekend sensazionale per Marc Marquez che domina dall'inizio alla fine il venerdì di pista a Le Mans in vista della sprint di oggi e della gara lunga di domani per il Gran Premio di Francia della MotoGp. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale non solo ha dominato le prime libere e le prequalifiche, ma ha anche migliorato per 64 millesimi il record del circuito transalpino che apparteneva a Jorge Martin. L'otto volte iridato si è confermato velocissimo come già dimostrato in mattinata: nel primo pomeriggio si è ripetuto fermando il tempo in 1'29''855, nuovo primato del tracciato. Dietro di lui la Yamaha dell'idolo di casa Fabio Quartararo (+0''177), secondo, e il compagno di team Francesco Bagnaia (+0''184), terzo. Quinto tempo per il leader della classifica del Mondiale piloti Alex Marquez (+0''401).

Direttamente in Q2 anche Jack Miller (Yamaha Pramac), Pedro Acosta con la KTM Red Bull, Maverick Vinales con quella Tech3 e i nostri Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Marco Bezzecchi con la Aprilia factory. Dovranno iniziare le loro qualifiche dal Q1 (i due migliori tempi accedono al Q1) tra gli altri Luca Marini con la Honda HRC, l'altro beniamino local Johann Zarco (Honda clienti LCR) e Enea Bastianini con la seconda Ktm Tech3.

Non va oltre il 18° tempo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) che precede il sudafricano Brad Binder, secondo al solo Marquez nel primo turno di prove libere.

Strapotere

A celebrare lo strapotere della Ducati è il team manager della Rossa delle due ruote Davide Tardozzi che mette in risalto la crescita di Bagnaia: «Pecco voleva mettere a posto quello che gli manca da inizio anno, ovvero l'ingresso in curva. Paga ancora il modo in cui ha perso il Mondiale l'anno scorso. Ora si sta abituando e sta dando il meglio di sè. Lui è veloce, è andato bene nelle prequalifiche e potrebbe essere protagonista. Marc in questo momento sta facendo cose eccezionali - conclude Tardozzi - sa gestire bene la sua velocità poi come è successo nelle gare in cui è caduto può succedere che si rilassi un po'».

Felice per il suo gran venerdì in casa a Le Mans anche Quartararo secondo dietro all'imprendibile Marc Marquez: «Mi sono sentito molto bene sia sul giro che sul passo, sono molto contento e fiducioso».

