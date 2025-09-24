VaiOnline
MotoGp.
25 settembre 2025 alle 00:31

Marc Marquez: conto alla rovescia a Motegi 

Motegi. Stanotte, quando in Italia saranno le 2, si accenderanno i motori per le prime prove libere in vista del Gran premio del Giappone. La MotoGp inizierà alle 3.40, mentre alle 7,55 di domattina ci saranno le prequalifiche e si potrà avere una prima idea dei valori in pista. Qualunque cosa possa accadere, però, è estremamente difficile che Marc Marquez non possa festeggiare già domenica,magari con la 100ª vittoria, il titolo mondiale che lo porta a quota nove (sette in MotoGp) come Valentino Rossi. Un aggancio che durante la stagione ha provato molto malumore nei tifosi italiani, molti dei quali non hanno gradito che la Ducati abbia fornito allo spagnolo la moto per vince il titolo che mancava. E nelle piste italiane fischi e proteste non sono mancati.

Marquez però il titolo lo ha strameritato. Con il suo coinquilino di garage, “Pecco” Bagnaia, in piena crisi, l’unico a tentare di contrastare Marc (e a coltivare speranze puramente aritmetiche di titolo) è stato suo fratello Alex (con la Ducati “clienti” del team Gresini). Gli altri, compreso il generoso Marco Bezzecchi (che con l’Aprilia può puntare al terzo posto mondiale) sono stati comprimari. Il weekend prosegue con le qualifiche (domani notte alle 3.45) e la Sprint sabato alle 7.55. Il Gp domenica alle 7.

