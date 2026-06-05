Marc Chagall con Maria Lai Questa è casa 

Sabato 13 giugno alle 11, al Camuc di Via Garibaldi 49, inaugura “Chagall con Maria Lai. Il villaggio interiore”, la mostra che apre le celebrazioni per i vent'anni della Fondazione Stazione dell'Arte di Ulassai: oltre 70 opere tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e lavori su carta mettono per la prima volta in dialogo l'universo visionario di Marc Chagall con la grammatica poetica di Maria Lai. Curata da Marco Peri e Paul Schneiter, la mostra resterà aperta fino al 27 settembre nelle due sedi espositive del paese ogliastrino: il Camuc e la Stazione dell'Arte.

La svolta

Il ventennale del museo è anche l'occasione per ricordare il gesto con cui tutto ebbe inizio: la donazione di circa 150 opere che Maria Lai volle lasciare alla sua comunità, un testamento spirituale con cui l'artista fondava uno spazio aperto all'incontro e alle contaminazioni tra percorsi artistici e umani diversi. «Una scelta radicale», ricorda il direttore Marco Peri, «che ha trasformato Ulassai in un centro vivo per l'arte contemporanea e il museo in un luogo dedicato alla crescita e all'incontro».

La patria perduta

Accogliere Chagall in questo luogo non è un gesto casuale. Il titolo della mostra, spiega Peri, «vuole costruire una trama di risonanza tra due grandi artisti. Per entrambi il luogo d’origine è stato fonte di ispirazione e di costante influenza, ed entrambi hanno usato le storie trasformandole in immagini». Non si cerca un'assonanza formale tra i due linguaggi, lontanissimi per tecnica e tradizione, ma una vicinanza profonda sui temi: il villaggio come matrice poetica, la memoria come materiale vivo, lo sradicamento come condizione che genera visioni. A spiegare la domanda da cui nasce la mostra è il curatore Paul Schneiter: «Ci siamo posti una questione che valeva per Chagall e Maria Lai, ma che è ancora purtroppo fortemente attuale: dove andare quando non resta un luogo da chiamare casa? Chagall è specchio della realtà brutale che stiamo vivendo. Quando la sua città natale, Vitebsk, venne distrutta dalle truppe naziste nel 1941, lui la trasformò nel suo villaggio interiore, e questo divenne il suo motore creativo». Il tema della patria perduta, vissuto dai due artisti in maniera profondamente diversa, lei donna in lotta per il riconoscimento in un mondo dell'arte patriarcale, lui ebreo in esilio forzato, attraversa l'intero percorso espositivo, risuonando con forza nel presente.

Le sezioni

La mostra si articola in cinque sezioni tematiche: Vitebsk, le grandi serie di incisioni su testi classici (Le anime morte di Gogol, Le favole di La Fontaine, La Bibbia), il Circo, i Fiori e i Poèmes. Fil rouge sono gli autoritratti di Chagall realizzati tra il 1922 e il 1968, che accompagnano il visitatore come guide silenziose lungo il viaggio di una vita. Le sue opere, alcune messe a disposizione dalla famiglia dell’artista, dialogano con una selezione della collezione permanente di Maria Lai in un allestimento rinnovato, che valorizza il rapporto dell'artista ogliastrina con la Sardegna: le fiabe, i telai, i fili, la scrittura intrecciata alla tessitura come pratica poetica e relazionale al tempo stesso.

L’allestimento

Il progetto è promosso dal Comune di Ulassai e prodotto dalla Fondazione Stazione dell'Arte con il supporto organizzativo di Arthemisia, realtà abituata a lavorare su scala internazionale. Iole Siena, che guida la società, non nasconde soddisfazione: «Allestiamo mostre in tutto il mondo, attualmente a Londra e a Parigi, ma riuscire a portare l'arte di grandi artisti anche in luoghi più piccoli ci dà una gratificazione ancora più grande». Difficile ignorare quello che è diventata Ulassai. Il sindaco descrive un effetto moltiplicatore che va ben oltre la stagione turistica: «Ulassai coniuga l’ambiente con la cultura. Tanti cittadini del nord Italia e dell'Europa si sono trasferiti nella nostra comunità insieme alle loro famiglie, avendo trovato questa dimensione umana, sociale, culturale». L’arte, insomma, come attrattore di vita stabile e non solo di passaggio.

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