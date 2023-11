maratonina di uta, ok Solla e Nieddu 

A Uta, dove per la venticinquesima volta (cosa tutt’altro che scontata) si è celebrato l‘annuale rito laico della Maratonina, sono in tanti ad avere un buon motivo per essere felici. Ne ha il vincitore, Claudio Solla, perché lui è proprio di Uta e ha firmato una bella doppietta consecutiva, battendo per 8” Salvatore Mei (di 15 anni più giovane). Ne ha la vincitrice, l’alaese Raimonda Nieddu, che non doveva neppure partecipare ma sta ritrovando pian piano le sensazioni migliori dopo il lungo stop, e ne ha la seconda, Lisa Orrù, perché correre assieme a lei le ha dato stimoli per un buon crono. E più di loro ne ha Nando Vicari, che le allena entrambe e che allena pure la vincitrice e la terza della gara breve, Elisa Spazzafumo e Cristina Sonedda, ma anche i due uomini sul podio maschile (alle spalle di Francesco Pinna), Fabrizio Atzeni e Mirko Schirru. Infine può rallegrarsi la Polisportiva Uta 2000 che ha visto 400 atleti festeggiare, con la madrina Dalia Kaddari, un traguardo così prestigioso. ( c.a.m. )

Classifica 21,097 km

Maschile : 1. Claudio Solla (M40, Cagliari Marathon Club) 1.09’44”, 2. Salvatore Mei (Academy Olbia) 1.09’52”, 3. Oualid Abdelkader (M40, Cagliari M.C.) 1.11’23”, 4. Giuseppe Mura (M35, Lib. Campidano) 1.13’01”, 5. Roberto Melis (M45, Cagliari Atl. Legg.) 1.14’45”, 6. Dario Zara (Lib. Campidano) 1.16’14”, 7. Omar Gessa (Atl. Pula) 1.17’56”, 9. Andrea Melis (M40, Macomerunners) 1.18’11”, 9. Matteo Agus (M40, Blue Tribune) 1.18’14”, 10. Paolo Atzeni (M40, Runcard) 1.18’57”. Femminile : 1. Raimonda Nieddu (F35, Gs Lammari) 1.20’42”, 2. Lisa Orrù (F45, E. Sanna Elmas) st, 3. Cinzia Meloni (F50, Sport Italia) 1.29’59”, 4. Veronica Pala (F35, Ichnos) 1.30’51”, 5. Leonarda Cantara (F45, Monte Acuto) 1.37’53”, 6. Sonia Succa (F45, Atl. San Sperate) 1.40’26”, 7. Maria Elena Malune (F35, Blue Tribune) 1.41’49”, 8. Annalisa Abbinante (F40, Cagliari M.C.) 1.43’38”, 9. Claudia Manca (F40, Sulcis Carbonia) 1.44’20”, 10. Valentina Sulis (F45, Cagliari MC) 1.44’26”.

Classifica 10.5 km

Maschile : 1. Francesco Pinna (M40, Uc Guspini) 36’21”, Fabrizio Atzeni (E. Sanna Elmas) 36’342, 3. Mirko Schirru (M45, id.) 36’42”, 4. Maurizio Cocco (M35, Cagliari Atl. L.) 37’21”, 5. Antonio Doneddu (M35, Atl. San Teodoro) 37’57”. Femminile : 1. Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas) 40’23”, 2. Giulia Innocenti (Cus Cagliari) 42’05”, 3. Cristina Sonedda (F50, E. Sanna) 43’53”, 4. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 44’34”, 5. Adriana G. Dessì (Jf, Atl. Ogliastra) 46’56”.

