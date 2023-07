Maratona sulla via dei murales, un debutto con 50 partecipanti 

Cinquanta partecipanti, tra podisti e camminatori, alla prima edizione di MuralRun, la maratonina sulla via dei murales che impreziosiscono gli angoli di Triei. Primo nella categoria maschile Luca Mesina, di Tortolì, che ha completato il percorso di 10 chilometri in 33 minuti e 12 secondi. Secondo Carlo Caruso (Perdasdefogu) e terzo Marco Mameli (Ilbono). Tra le donne, prima Adriana Dessì, di Tortolì, in 37 minuti e 31 secondi, poi Sonia Loddo (Lanusei) e Patrizia Demurtas (Jerzu). L’evento di sabato, nell’ambito della manifestazione Mes ‘e Orgiolas, è organizzato da Luca Loi e dal suo staff con la collaborazione di Giovanni Secci e molti volontari. (ro. se.)

