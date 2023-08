Maratona sportiva di 24 ore 

Inizia oggi a Portoscuso il toneo di pallavolo H24: ventiquattrore di partite praticamente ininterrotte, dalla sera di oggi al pomeriggio di domani. Ad organizzare è la Pallavolo Portoscuso, la prima gara sarà alle 19 di oggi, è prevista una paua cena e una pausa notturna e una pausa pranzo domani, ma le partite si susseguiranno anche a notte fonda, ad esempio un incontro è previsto all’1,30, un altro alle 4 e poi ancora alle 5,15.

«Abbiamo deciso di organizzare qualcosa che non prevedesse limiti di categoria - dice Lorena Nuscis, organizzatrice, della Pallavolo Portoscuso - per promuovere lo spirito di socializzazione che deve essere sempre alla base dello sport. Al torneo H24 partecipano 5 squadre per un totale di 46 atleti». Non ci sono limiti di categoria per partecipare al torneo, le squadre devono scendere in campo con 3 atleti uomini e 3 atlete donne.

La lunga giornata della pallavolo a Portoscuso sta per cominciare, appuntamento oggi alle 19 nel palazzetto dello sport di via Asproni: dopo ore di incontri, i vincitori della non stop si conosceranno nel pomeriggio di domenica. (a.pa.)

