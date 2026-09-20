Maratona solidale a nuoto, tappa a Bosa 

Sta attraversando le ultime tappe di un viaggio straordinario il nuotatore cagliaritano Gabriele Catta, impegnato nel progetto “L’Infinito – Sardegna e Corsica”, una sfida che prevede la circumnavigazione a nuoto delle due isole per un totale di 1.200 chilometri suddivisi in 50 tappe. Un’impresa sportiva senza precedenti, che unisce resistenza fisica, ricerca scientifica e impegno sociale.

Catta ha fatto tappa a Bosa, dove ha ricevuto l’abbraccio simbolico della comunità locale tramite il saluto dell’assessore allo Sport Marco Naitana e l’ospitalità della Nautica Pinna, che ha supportato la squadra durante la sosta. Un momento di accoglienza che ha confermato il forte legame tra il progetto e i territori attraversati. L’iniziativa ha infatti un obiettivo che va oltre la dimensione sportiva: sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare, in collaborazione con l’associazione Isola Rara e l’organizzazione Admiss.

Il progetto è inoltre affiancato da un protocollo scientifico sviluppato con l’Università di Cagliari, che sta monitorando gli effetti fisiologici e medici dello sforzo estremo affrontato dall’atleta. Con la Sardegna ormai quasi completata e poche tappe mancanti all’arrivo a Cagliari, la conclusione dell’impresa si avvicina. ( s. c. )

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