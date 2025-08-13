Maratona in ricordo dei 12mila bimbi morti 

Bologna. Sono morti nelle loro case o per strada, nei loro letti o mentre giocavano. Dodicimila nomi di bambini che hanno perso la vita dal 7 ottobre 2023 ad oggi in Israele e a Gaza, saranno letti durante una lunga maratona di preghiera, a partire dalle 15 di oggi, tra i ruderi della chiesa di Santa Maria Assunta di Casaglia, in provincia di Bologna, per iniziativa dell'arcivescovo e presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi. Sarà anche ripreso l'appello di Papa Leone XIV per la pace, perché tacciano le armi e si fermino i conflitti, con l'invito a pregare per un mondo «dove i conflitti si affrontano non con le armi ma con il dialogo». I nomi delle vittime (tra zero e dodici anni) sono stati presi da elenchi ufficiali. «Le vittime israeliane sono 16, identificate grazie a un documento testuale fornito dal governo, con foto e storie. Le vittime palestinesi sono circa 12mila».

