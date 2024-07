Maratona green dei ragazzi per pulire le spiagge dai rifiuti 

MaratonArbus: sportivi e volontari uniti in una gara particolare, un impegno collettivo per tenere le spiagge pulite della Costa Verde, vince chi alla fine della maratona, in quattro appuntamenti, avrà raccolto più rifiuti: in palio ci sono 500 euro messi a disposizione dal Comune con l’unico vincolo di spenderli nei negozi del paese. A raccontare l’iniziativa sono i promotori i presidenti dell’Atletica Arbus, Matteo Pusceddu, e della Consulta giovanile, Mattia Scanu. «Il connubio – dice Pusceddu – nasce dal proposito di dare esempi concreti al fine di ridurre l’inquinamento e promuovere pratiche sostenibili. Abbiamo preso spunto dalle varie e continue iniziative ecologiche che l’assessorato all’Ambiente organizza per il decoro delle nostre località turistiche». Scanu aggiunge: «Siamo tutti giovani e stiamo vivendo giornate con un sano divertimento e impegno per dare una veste decorosa ai luoghi delle nostre vacanze. Per la maggior parte raccogliamo plastica, vetro e carta. C’è anche chi si è dotato di setacci per eliminare dalla sabbia le microplastiche. Per esempio lungo lo spiaggione di Torre dei Corsari ne abbiamo raccolto 78 chili, nella piccola spiaggia di Gutturu ‘e Flumini invece 128». La consegna del bonus all’anfiteatro, a fine luglio, presente l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas: «Tre i premi, il primo di 250 euro, secondo 150 e il terzo 100. Non è una grossa cifra, quel che conta è l’esempio per stimolare altri ragazzi, poi l’aiuto alle nostre attività commerciali in crisi». ( s. r. )

