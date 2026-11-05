Maratona di New York, i sardi in gara: «Corsa da vivere fino all’ultimo metro» 

Cinquant'anni fa la Maratona di New York si correva per la prima volta da Central Park, per attraversare i cinque i distretti della città.

Domenica scorsa, nell'edizione dell'anniversario, ha stabilito il nuovo record mondiale di partecipazione con 61.146 atleti. È stata una festa di popolo, con il sindaco Zohran Mamdani in gilet giallo da volontario che porgeva l'acqua ai runner. Tra gli italiani Yeman Crippa è arrivato secondo. Al via anche volti noti: Ambrosini e Oddo, Linus e Dumoulin. C’era anche un drappello sardo. Il più veloce è stato Antonio Serreli, 46 anni, di Sinnai, portacolori dell'Atletica Maracalagonis, alla terza major del 2026 dopo Londra e Berlino. Ha chiuso in 3h20'47", 4.824° assoluto e 170° tra i 2.360 italiani. Subito dietro Gianluca Biolla, 55 anni, di Terralba, alla sua 52ª maratona. Ha chiuso in 3h29'03", 6.952° assoluto e 236° su 2.107 nella categoria 55-59. Con lui c'era la compagna Patrizia Passerò, 53 anni, di Arborea: 3h54'05". Ha festeggiato un traguardo speciale: ha completato il circuito delle Abbott World Marathon Majors, conquistando la medaglia che spetta a chi le ha corse tutte. Folta la pattuglia della Podistica Amatori Olbia. Tito Magliocchetti, 53 anni, è sceso sotto le quattro ore a 3h59'07". Dietro di lui Agostino Casula in 4h16'36" e Claudio Zicconi in 4h17'56". Ottima prova di Giuseppina Farina, 63 anni, in 4h29'01". Valentina Mette, al debutto sui 42 km, ha chiuso in 4h36'11" e Gesuino Ghiani in 4h39'20". Alla sua quarta maratona, Alessandro Scano, 53 anni, di Decimoputzu, della GS Runners Cagliari, ha chiuso in 4h03'04". A Central Park ha incontrato Linus: «Mi ha detto che New York non si corre per il tempo: è un viaggio da vivere dal primo all'ultimo metro». Per Scano «la vera vittoria è stata esserci». Il grazie va alla famiglia, agli amici di Decimoputzu, alla RunChallenge Cagliari Poetto e al suo allenatore. Quindi Francesca Serrau e Luca Monteleone, marito e moglie di 39 anni, lui con la maglia rossoblù, hanno tagliato il traguardo a un secondo l'uno dall'altra: 6h28'53" lei, 6h28'54" lui. Il racconto non finisce qui. In ottobre, a Chicago, Agostino Serra, compagno di squadra di Serreli all'Atletica Maracalagonis, ha chiuso in 3h39'45". Chi ha corso a New York può continuare a inviare le proprie foto con la medaglia ai social de L'Unione Sarda e su WhatsApp al numero 335 154 6482.

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