Maratona, Cuccuru fa il bis: dopo Parigi si prende Padova 

Due maratone, due vittorie. Rita Cuccuru ha ammortizzato bene la delusione per la mancata partecipazione (nel triathlon) a quella che sarebbe stata la propria seconda paralimpiade. La 47enne atleta di Uri, che vive da anni a Maranello, in Emilia, nella Padova Marathon una delle gare italiane più tradizionali sui 42,195 km) ha decisamente migliorato la prestazione grazie alla quale aveva trionfato appena due settimane prima a Parigi, abbassandola di circa 20 minuti. A differenza della gara nella capitale francese, questa volta Cuccuru ha gareggiato come unica concorrente donna, concentrandosi sulla prestazione. Alla seconda esperienza sulla distanza (pur ammettendo che «il percorso era più veloce rispetto a Parigi»), ha chiuso nel tempo di 2.15’06”, confermando i propri miglioramenti. ( c.a.m. )

