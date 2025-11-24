Marathon & Record successo di Incani Optimist, Codina è 1° 

Freddo e vento nelle acque dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara per la prima edizione della Marathon & Record, che ha visto tutte le classi competere contemporaneamente sullo stesso percorso di 25 chilometri. La competizione valeva come tappa zonale per le classi iQFoil e Wing Foil. Successo di Gioele Incani, atleta nella classe Wing Foil (Eolo Beach Sports) che ha vinto le quattro prove e anche il titolo zonale. Al secondo posto Pier Luigi Caproni, terzo Leonardo Bertugelli entrambi della Lega navale italiana Cagliari che hanno partecipato nella classe iQFoil. Alla competizione, aperta a più classi, hanno partecipato anche atleti a bordo di Windsurf e Birdyfish. Il titolo di campione sardo iQFoil è stato vinto da Pierluigi Caproni, atleta della Lega Navale Cagliari, che ha particolarmente apprezzato questo nuovo format. Entusiasta Mirco Babini, ideatore e organizzatore dell’evento: «Il Sardinia Challenge è giunto alla sua terza edizione e la Marathon & Record si è rivelata una scommessa vincente, un ottimo format che ritroveremo in futuro sempre più in chiave internazionale. Lo svolgimento delle regate all'interno dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara consente la promozione dei valori quali la sostenibilità e la protezione dell’ambiente».

Optimist

I giovani velisti della classe Optimist sono stati impegnati nella penultima tappa del campionato zonale a cura dello Yacht club Cagliari. Le condizioni meteo non hanno aiutato i giovani velisti che hanno potuto regatare solo un giorno su due, divisi in due categorie Juniores e Cadetti, presenti anche 20 bambini. La vittoria tra i “grandi” è andata a Samuele Codina del Circolo nautico Arzachena, al secondo e terzo posto con stesso punteggio Carlo Ginesu e Davide Hesse dello Yacht club Cagliari. La tappa è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione Villasimius e dalla FIV in collaborazione con la Marina di Villasimius.

