20 novembre 2025 alle 00:31

Marathon & Record: è la novità a Villasimius 

Una regata per tutti, su un percorso di 25 km, tra le coste dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara, nel Sud-Est della Sardegna. Con l’ambizione di farne una classica internazionale: è la Marathon & Record della Sardinia Challenge, che nel weekend (dipende dal meteo) vedrà in mare a Villasimius diverse classi veliche (alcune del programma olimpico), tra scafi e tavole, con foil e senza. In contemporanea (sabato e domenica) le tappe zonali per iQFoil e WingFoil.

L’idea, che punta ad attrarre sempre più specialisti delle discipline veliche (soprattutto i grandi nomi), è della Lega Navale Italiana Sez. Villasimius e Federvela, in collaborazione con la Marina di Villasimius e il supporto del Comune, l’assessorato al Turismo della Regione e dello YC Marina di Villasimius. Nel progetto, sarà un appuntamento annuale, dotato di un montepremi che aumenterà di anno in anno.

Partenza e arrivo sono alla Marina di Villasimius, si passa davanti alla Spiaggia del Riso, per raggiungere l’Isola dei Cavoli e la Secca di Berni e doppiare Capo Carbonara, costeggiando gli scogli di Santa Caterina e l’Isola di Santo Stefano. Un percorso tecnico ma anche altamente spettacolare tra le bellezze del mare di Villasimius. ( c.a.m. )

