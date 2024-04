Marascia (dj): «L’arte per completarmi» 

Manu Marascia, icona del mondo della notte, dj di successo e all’avanguardia, come fu all’avanguardia (sulla propria pelle) sul fronte dei temi dell’identità di genere. Ora il debutto come artista a Quartu. Prima di arrivare alla sua personale però riavvolgiamo il nastro. Torniamo in consolle, qualche ora prima del sua prima da dj, chi era Emanuele Marascia?

«Facevo parte della tappezzeria de Il Grillo di Assemini, nota disco degli anni ’80. Mentre i miei coetanei interagivano, ballavano e si innamoravano, io mi piazzavo a destra della consolle e per tutta la sera guardavo e studiavo (secondo me) quel che faceva il dj. La classica figura retorica dello sfigato del gruppo».

E poi quando è arrivata la svolta? Quando è sorto Marascia il riempi piste da ballo?

«Saltando a piè pari tutta la gavetta il mainstream arriva con Hard Times, poi Harder Times».

Ecco, le serate Harder Times. Un porto franco dove la diversità era normalità. Erano gli anni Novanta. Quanto era difficile (o facile) essere queer fuori dai luoghi protetti?

«A dispetto di cronache o statistiche, io non ho mai avuto problemi in tale senso, la strada era già spianata dal lavoro sporco toccato agli eroi degli anni ’70/’80. Questo non significa negare sofferenze e discriminazioni che tuttora ancora avvelenano alcune minoranze. Questa è solo la mia esperienza personale».

Che fine hanno fatto tutti i ragazzi e le ragazze che affollavano in quegli anni le sue piste da ballo?

«Molti di loro sono mamme e papà, altri imprenditori. Siamo in contatto via social e a volte fanno capolino in alcune serate. Della maggior parte ho perso le tracce».

Era una bella comunità. Loro e la musica cosa le hanno dato ?

« Tutto , non c’è parola che possa esprimere meglio quello ho avuto da loro».

Poi sono arrivati i dischi e il successo internazionale.

«In realtà i successi discografici arrivano poco prima di HT per poi continuare. L’incontro con Sandro Murru fu decisivo, per poco più di 10 anni abbiamo lavorato in studio senza sosta con risultati sempre più soddisfacenti. Come gli Abba, no!?».

Ora come Bibi Elle la mostra “Il posto sicuro”, alla Social Gallery di Quartu, via Eligio Porcu. La possiamo definire una transizione artistica? Chi è Bibi? Come lavora? E soprattutto cosa propone?

«Direi più un completamento. Sono musicalmente figlia degli anni ’80 dove la musica si completava con le immagini, i video clip erano quasi in grado di determinare il successo di una band più della musica stessa. Sono sempre stata appassionata di arte e fotografia ma solo negli ultimi dieci anni ho dato più spazio a questo interesse studiando e facendo corsi. “Il posto sicuro” è un progetto che nasce tra fotografia, intelligenza artificiale e una pesante post produzione. Progetto che ha preso corpo in questa mostra voluta dal regista e artista Giovanni Coda».

Perché questo titolo?

«Chi soffre come me di attacchi di panico e ansia sa cos’è il posto sicuro. Un posto fisico, immaginario o un pensiero che ti mette al sicuro dalla bestia (così definisco l’attacco di panico). Questo ovviamente è solo uno dei progetti e mi piacerebbe in futuro poter proporre altri lavori più vicini alla fine art e al Ready-made. Punto fondamentale è l’approccio col mondo dell’arte in maniera umile e nessuna presunzione».

E la musica? C’è sempre spazio per Manu Marascia dj?

«E chi l’ammazza quella!».

Infine. Cosa c’è scritto nella sua carta d’identità?

«Il mio nome e cognome che è paro paro quello di nonno. Professione musicista. La data di nascita? Deve ancora nascere chi me la estorce».

