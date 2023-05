Maramura, il Comune ci riprova 

Muove i primi passi il progetto per la realizzazione di un porto turistico a Maramura: dopo aver presentato la scorsa estate alla Regione la volontà di realizzare un approdo nel cuore della costa capoterrese, il Comune ora attende il nulla osta da parte dell’Autorità portuale.

Il progetto

L’idea è ambiziosa, realizzare un porto da circa 450 posti barca laddove in passato salpavano i bastimenti carichi di quel minerale estratto dalla miniera di San Leone, un progetto che darebbe nuova linfa all’economia locale e darebbe una marcia in più al turismo locale. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come lo scalo sulla foce del rio Santa Lucia avrebbe una duplice importanza: «Abbiamo presentato la nostra idea all’Autorità portuale, ora attendiamo il via libera per portare avanti l’iter autorizzativo. Uno dei punti deboli della costa sulcitana è proprio la mancanza di un porto in grado di garantire un approdo sicuro ai diportisti che scelgono questa parte dell’Isola come meta della proprie vacanze. In passato Capoterra poteva contare addirittura su due porti: oltre a quello di Maramura, ne esisteva uno anche a Su Loi, dall’alto si possono notare ancora in fondo al mare le tracce della sua presenza. Allo stato attuale, da Marina piccola a Teulada, non c’è un porto capace di rispondere alle esigenze dei diportisti: un’infrastruttura di questo tipo, oltre ad attrarre importanti investimenti, sarebbe un toccasana per il turismo dell’intera costa sud-occidentale dell’Isola».

Il dibattito

« Un collegamento con la laguna – prosegue Garau – , la possibilità di realizzare una zona retro portuale per il rimessaggio della barche: Maramura sarà dotata di tutti i servizi. Siamo convinti che questo porto darebbe nuova linfa anche alla pesca locale, per non parlare dell’ittiturismo: pensiamo a un porto strutturalmente si mile a quello di Teulada».