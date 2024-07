Maracalagonis, festa fino a sabato per Santo Stefano  

Maracalagonis in festa sino a sabato prossimo in onore del suo patrono Santo Stefano. La sagra iniziata ieri avrà le giornate clou dal 4 al 6 luglio tra messe solenni e spettacoli in piazza, destinati a calamitare l’attenzione anche dei centri vicini. Già allestita la tradizionale mostra sul Santo.

Il 4 luglio alle 20 si svolgerà la processione fra le strade del paese accompagnata da gruppi folk e dal suono delle launeddas della scuola di Orlando Mascia. Alle 21,30 in piazza, gara poetica campidanese con gli improvvisatori Antonello Orrù, Paolo Zedda, Marco Melis e Daniele Filia. Il 5 luglio, messa alle 8 in parrocchia. Alle 10 processione. Alle 11 la messa solenne. Alle 21,30 spettacolo musicale con “I college Live tour”. Il 6 luglio, alle 20, spettacolo per bambini. Alle 21,30, appuntamento col karaoke che concluderà i festeggiamenti.

Santo Stefano morì vicino all’attuale abitato, martirizzato, trafitto con un grosso chiodo in testa. Le sue reliquie ( il teschio col chiodo conservato in una teca, e le altre ossa riposte sotto l'altare), sono conservate nella chiesa, a lui consacrata nel 1925.

RIPRODUZIONE RISERVATA