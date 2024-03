Mara Sattei: «Cannigione, scateniamoci!» Lunedì la cantante dividerà il palco con Clara 

L’ultima volta in Sardegna, lo scorso Ferragosto a Olbia sul palco del Red Valley, fu un po’ un’odissea. «Nonostante il ritardo dell’aereo e la cancellazione di tutti i voli, siamo riusciti ad arrivare», racconta Mara Sattei.

«Ed essere lì e prendere il calore di tutto quel pubblico che cantava è stata una bellissima esperienza», aggiunge la cantante romana, attesa lunedì a Cannigione per il concerto di Pasquetta al parco Riva Azzurra, dove si alternerà sul palco con Clara, la rivelazione di “Mare Fuori”, già vista al Festival di Sanremo. «Sono felicissima di tornare: non vedo l’ora di divertirmi insieme a tutte le persone che ci saranno», sottolinea la Sattei, classe 1995, all’attivo una serie di collaborazioni importanti con (tra gli altri) Gazzelle, Bresh, Ernia e Giorgia («Mi piacerebbe collaborare con Elisa una delle mie artiste preferite di sempre», svela), 16 dischi di platino e 2 ori e hit come “Piango in discoteca”, “Tasche” e “Duemilaminuti”, senza scordare “La dolce vita” al fianco di Fedez e Tananai.

La musica è una professione, ma, immaginiamo, anche una passione: come nasce?

«Parecchi anni fa, essendo nata e cresciuta in una famiglia di musicisti e cantanti. Mia mamma cantava in un gruppo gospel e mi ha trasmesso l’amore per la musica. Da lì ho iniziato a coltivarla, a scrivere e a trovare la mia dimensione: sono grata che oggi sia il mio lavoro, e che possa comunicare attraverso i miei brani».

Quello al quale è particolarmente affezionata?

«” Perle”, scritto durante la pandemia: racconta per filo e per segno ciò che provavo in quel momento. È anche l’ultimo brano del mio primo album, quindi ha un significato nel racconto del mio primo progetto, chiude un cerchio. Se poi devo pensare a una “canzone della vita”, dico “La cura” di Franco Battiato: una bellissima dedica d’amore a se stessi».

Che stagione professionale pensa di attraversare?

«In questo momento sto lavorando a tanti brani nuovi. Sono contenta di essermi presa del tempo per scrivere, perché è importante saper aspettare e non farsi fregare da questa perenne FoMo (paura di rimanere escluso, ndr) che ci circonda: fare musica oggi è più facile, perché si hanno più opportunità per uscire e farsi conoscere, ma è anche difficile mantenere un percorso che ti renda autentico e unico. Non bisogna farsi fregare dal “successo momentaneo“ e guardare oltre, avere una visione. La musica è la mia vita, e farei musica anche se non fosse il mio lavoro, ma dal momento che lo è sono grata di poter lasciare qualcosa con i miei brani. Che, poi, è la mia ambizione di artista».

L’eredità di “Amici”?

«È stata una grande opportunità di vita. Mi ha insegnato tanto a livello musicale e mi ha dato l’opportunità di studiare e conoscere veri professionisti: avevo 18 anni e mai mi sarei aspettata di entrare in un programma televisivo. Ma oggi, che ho una consapevolezza artistica che allora non avevo, dico che quello non era il periodo giusto per me: infatti, dopo ho viaggiato, vissuto all’estero, fatto tante esperienze che mi hanno portata a essere quella che sono oggi».

Argomenti tabù?

«Non ne ho. Mi piace ascoltare storie e scrivere sempre cose diverse, che riguardino la mia vita o quella degli altri: per esempio “Vittoria”, il brano che ho scritto per Casadilego, parla di una ragazza madre che fa i conti con il mondo che la circonda. È il bello della musica, che non pone limiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA