Mar Rosso, continua l’escalation 

Sana’a. Non è ancora un teatro di guerra, ma il Mar Rosso ne assume sempre di più le sembianze. Gli Houthi, in nome della loro crociata per i palestinesi di Gaza, hanno colpito con un missile balistico l’ennesimo mercantile occidentale, stavolta di una compagnia americana quotata in borsa. Il gruppo yemenita filo-iraniano ha anche tentato di rispondere ai pesanti bombardamenti anglo-americani dei giorni scorsi, prendendo di mira (senza successo) una nave da guerra Usa. L’escalation è ormai in cima alle preoccupazioni dei governi alleati di Israele, inclusa l’Italia: la situazione della sicurezza nella quarta via marittima più trafficata al mondo è stata al centro di una riunione a Palazzo Chigi tra i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano. I raid di Stati Uniti e Gran Bretagna che tra giovedì e venerdì hanno centrato decine di postazioni degli Houthi in Yemen hanno ridotto di un quarto l’arsenale utilizzato per attaccare i mercantili, secondo l’intelligence americana. Messaggio non recepito, perché i miliziani come rappresaglia hanno sparato un missile da crociera verso il cacciatorpediniere Uss Laboon, ma è stato abbattuto dai caccia. È stato almeno il secondo tentativo di affondare una nave da guerra Usa dall’inizio del conflito.

