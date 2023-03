Maquillage del manto in erba sintetica nell’impianto sportivo comunale 

Al via al campo comunale di calcio i lavori di manutenzione del fondo di gioco in erba sintetica. L'impianto è stata inaugurato venti mesi fa, ci giocano le squadre locali e nei mesi scorsi il campo ha dato ospitalità anche a squadre di Eccellenza e di Promozione dell’hinterland cagliaritano. Ora questo intervento di maquillage si rende necessario per mantenere il campo in buone condizioni. Si tratta di nterventi che verranno ripetuti periodicamente.

Attualmente la struttura è utilizzata dalle società del paese. Il Settimo vola in vetta al girone A della Seconda categoria con quattro punti di vantaggio sul San Vito. Il sogno è la riconquista della Prima categoria che manca ormai da tantissimi anni.

Intanto questa mattina il campo di calcio ospiterà un quadrangolare di calcio con squadre composte da ragazzi speciali. Il tutto nell’ambito della “Giornata dell’autismo”. Si inizierà alle 10. (ant. ser.)

