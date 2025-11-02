“Mappe del possibile”, una mostra inclusiva 

Sarà inaugurata oggi “Mappe del possibile”, una mostra dedicata all’integrazione sociale, alla creatività e alle relazioni tra le persone. L’appuntamento è dalle 10 alle 13, nell’ex asilo di Sant’Elia, il Centro di quartiere. «Sarà un momento di aggregazione e sensibilizzazione sul valore dell’inclusione attraverso l’arte e il prendersi cura dei più deboli», spiegano gli organizzatori. “Mappe del possibile” è infatti «frutto di un percorso artistico-relazionale costruito insieme a persone con fragilità mentali, ma anche famiglie, scuole e associazioni».

L'esposizione si potrà visitare gratuitamente sino all'8 novembre. Le mattine dalle 9 alle 13; i pomeriggi dalle 15 alle 19. Sarà «un viaggio tra arte, emozioni e relazioni, in cui l’attenzione verso gli altri diventa uno strumento per costruire reti comunitarie». Le opere in mostra, realizzate collettivamente, raccontano il valore della creatività come veicolo di possibilità e di superamento delle barriere, sottolineando come tutto possa diventare un’occasione di crescita e di inclusione.

L’evento è promosso da ArteS, lo Spazio polivalente di ascolto e creatività, un servizio del Comune gestito dal Centro sociale Panta Rei Sardegna. L’iniziativa è parte integrante del progetto “Anime sul filo”. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, che è chiamata a partecipare e a unirsi a questo viaggio collettivo, testimonianza concreta di come l’arte possa diventare un ponte tra le persone e un motore di cambiamento sociale.

Per informazioni si può chiamare il 320.9719812 o scrivere a spazioartes@gmail.com.

