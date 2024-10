Mappatura della posidonia, c’è un cordone di sicurezza 

La motonave Fugro Discovery, battente bandiera panamense, solcherà i mari ogliastrini per una campagna di mappatura della posidonia oceanica e della cymocea nodosa. Dal 20 al 22 ottobre, se necessario sino a fine mese, sarà vietato a tutte le imbarcazioni la navigazione entro il raggio di un miglio nautico attorno alla motonave. C'è un'ordinanza del comandante dell'ufficio circondariale Marittimo di Arbatax, Mattia Caniglia, per garantire che le operazioni non subiscano interferenze. Si tratta di una campagna di mappatura nazionale della Fugro Italy che durante questo periodo toccherà gli specchi acquei di Arbatax, Baunei, Tertenia, sino a Villaputzu e Muravera. Le attività di rilievo verranno condotte utilizzando tecnologia all'avanguardia come il lidar batimetrico e indagini geofisiche. In aggiunta all'ordinanza si avvisano i pescatori di comunicare via radio con la Frugo Discovery qualora dovessero essere impegnati in battute di pesca nell'area interessata dalle operazioni. Le misure di sicurezza sono state adottate per facilitare le operazioni di rilievo e mappatura, che fa parte di un importante progetto a livello nazionale. Un vero e proprio laboratorio di restauro degli habitat e osservatorio dei fondali che traccerà la rotta per interventi futuri.

