Mappa sulle vie della transumanza 

Una tre giorni di laboratori territoriali a Desulo per valorizzare le vie della transumanza e costruire un modello di turismo che guardi all’identità locale. La Provincia ci crede e con le università di Sassari e Nuoro e in collaborazione col Comune mette in pratica il progetto “Cambio pro via” sui cammini utilizzati dai pastori verso il Campidano.

Il Comune

«Si tratta di uno straordinario strumento per promuovere la storia locale e il grande lavoro dei pastori in decenni di transito verso il Campidano, dove trovano sede centinaia di aziende fiore all’occhiello del comparto agricolo regionale», dice il sindaco Gian Cristian Melis. «La prima giornata di ieri è stata un successo con la guida dell’esperto Matteo Cara tra i percorsi riscoperti in un lavoro minuzioso che ci consentirà di mappare la nostra storia e identità. Ringraziamo Provincia e università».

Il programma

Ieri il via alla tre giorni, nell’ambito dell’Interreg Marittimo che ingloba Sardegna, Toscana e Corsica. Al mattino l’accoglienza di studenti e ricercatori al passo di Tascusì, con un’escursione lungo i sentieri della transumanza e il primo laboratorio aperto di ricerca, alla presenza del geografo Matteo Cara. Oggi la tappa clou del programma, con un nuovo laboratorio didattico (9.30-13 nell’Alberghiero) che rifletterà sui “significati della transumanza per la nostra generazione” con gli interventi della dirigente della Provincia di Nuoro Fabrizia Sanna e della docente universitaria e archeologa Uniss Anna Depalmas. Dal pomeriggio nuova full-immersion con l’incontro aperto alle aziende del territorio e l’intervento del funzionario provinciale Tonino Serusi. Prevista la presentazione del libro “Pastoralismo tra continuità e innovazione” di Benedetto Meloni e Francesca Uleri. Si chiude domani con i laboratori i cui saranno protagoniste le donne della transumanza e il workshop sulle prospettive future, alla presenza di docenti e studenti dell’Alberghiero di Desulo e dell’Agrario di Sorgono. Dice Fabrizia Sanna: «La Provincia sposa la progettazione europea ed Interreg. Una nuova edizione che riparte dal lavoro già svolto analizzando nuovi percorsi mappati per tutelare biodiversità territoriali. Ma soprattutto restituendo, in collaborazione con le Università dati e cartografie sulla transumanza».



